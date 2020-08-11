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Haberi: ile boşanıyor! haberiyle gündeme gelmişlerdi…

’dan gelen haberiyle sarsıldı. 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği ve iki çocuğunun babası 'den kararı aldı. Damla Ersubaşı, 2017 yılında ilk kızı Zehra'yı kucağına aldıktan sonra geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Oyuncu Damla Ersubaşı, bir dönem '' haberleriyle gündeme gelen eşinden boşanmaya karar verdiğini duyurdu. Eşiyle ortak yapan Ersubaşı'nın açıklamasında "Boşanmak için mahkemeye başvurduk, anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz" denildi. Ersubaşı, boşanma dilekçesini paylaştığı gönderisini yorumlara kapattı.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 15:26 Son Güncelleme: 11.8.2020 15:47 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tek celsede boşanıyor! İhanet haberiyle gündeme gelmişlerdi…

Oyuncu , 4 yıllık eşinden kararı aldı.

Son Dakika Haberi: Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tek celsede boşanıyor! İhanet haberiyle gündeme gelmişlerdi…

Sihirli annem dizisiyle yıldızı parlayan , daha önce de kendisini aldattığı iddiasıyla gündeme geldiği eşi ile anlaşmalı olarak boşanıyor.

Son Dakika Haberi: Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tek celsede boşanıyor! İhanet haberiyle gündeme gelmişlerdi…

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan , iki çocuğunun babası 'den kararı aldı.

Son Dakika Haberi: Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tek celsede boşanıyor! İhanet haberiyle gündeme gelmişlerdi…

TEK CELSEDE BOŞANACAKLAR

2016 yılında evlenen , 2017 yılında ilk kızı Zehra'yı kucağına aldıktan sonra geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini dünyaya getirdi.

Son Dakika Haberi: Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tek celsede boşanıyor! İhanet haberiyle gündeme gelmişlerdi…

Oyuncu , bir dönem '' haberleriyle gündeme gelen eşinden boşanmaya karar verdiğini duyurdu.

Son Dakika Haberi: Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tek celsede boşanıyor! İhanet haberiyle gündeme gelmişlerdi…

Eşiyle ortak yapan Ersubaşı'nın açıklamasında "Boşanmak için mahkemeye başvurduk, anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz" denildi.

Son Dakika Haberi: Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tek celsede boşanıyor! İhanet haberiyle gündeme gelmişlerdi…

Ersubaşı, dilekçesini paylaştığı gönderisini yorumlara kapattı.

Son Dakika Haberi: Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tek celsede boşanıyor! İhanet haberiyle gündeme gelmişlerdi…

İHANETİ AFFETMİŞTİ

, aşamasında olduğu eşiyle olduğu fotoğrafları da Instagram hesabından sildi. , Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı.

Son Dakika Haberi: Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tek celsede boşanıyor! İhanet haberiyle gündeme gelmişlerdi…

Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı.

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Son Dakika Haberi: Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tek celsede boşanıyor! İhanet haberiyle gündeme gelmişlerdi…
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