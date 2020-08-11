Haberler Günaydın Haberleri Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...

'dan ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...

Geçtiğimiz haftalarda paylaşımı ile magazin gündemine bomba gibi düşen oyuncu sessizliğini bozdu. Tuvana Türkay 67. yaşına giren usta oyuncu 'in doğum gününü kafaları karıştıran samimi bir poz ve not ile kutlamıştı. Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası Selçuk Yöntem ile Tuvana Türkay'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Selçuk Yöntem'in aşk iddialarını yalanlamasından sonra gözler Tuvana Türkay'a çevrilmiş. Uzun zaman sonra Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem hakkında konuştu. İşte güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın Selçuk Yöntem ile ilgili söyledikleri...

Giriş Tarihi: 11.8.2020 07:51 Son Güncelleme: 11.8.2020 08:00 ABONE OL
Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...

Geçtiğimiz haftalarda paylaşımı ile magazin gündemine bomba gibi düşen oyuncu sessizliğini bozdu. Tuvana Türkay 67. yaşına giren usta oyuncu 'in doğum gününü kafaları karıştıran samimi bir poz ve not ile kutlamıştı.

Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...

Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası ile 'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Selçuk Yöntem'in aşk iddialarını yalanlamasından sonra gözler Tuvana Türkay'a çevrilmiş.

Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...

Oyuncu, Yöntem ile aralarında bir şey olduğu şeklinde magazin medyasında yazılıp çizilenlere yanıtı Yıldız Tilbe'nin bir sözüyle verdi.

Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...

Magazincilerle bir mekan çıkışında karşılaşan , oyuncu kimliğinin yanında aynı zamanda şarkıcılıkla uğraşan bir isim olarak müzik çalışmalarından bahsetti. Yaklaşık 3 aydır yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu aynı zamanda yeni sezonda dizi ve sinema filmlerinde de oynayacağını belirtti.

Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...

ile ilgili sorulan soru üzerine de tavrını net koydu. Türkay, Selçuk Yöntem'in "Hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın" şeklindeki açıklamasını hatırlatıp "Selçuk abi çok güzel açıklama yaptı. Ben de çok rahatsız oldum" diyerek bu nedenle de paylaşımını sonradan sildiğini belirtti.

Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...

Oyuncu, iki gündür böbrek taşı döktüğünü de sözlerine ekleyerek yaşadığı zor günlere rağmen bu tür bir dedikodunun içinde kalmaktan rahatsızlığını dile getirerek "İnsanların hastalıklı düşüncelerini mi konuşucağız? Herkesi kendi haline bırakıyorum. Cevaplayacak mecalim bile kalmadı.

Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...

Peki hayatınızda birileri var mı, maalesef yok. Ben de çok istiyorum, olursa zaten haberiniz olur. Olması için elimden geleni yapıyorum. Ben hayatımdaki hiçbir şeyi kimse için düzenlemem. Herkes kendi aklını değiştirsin. Namus kavramını değiştirsin

Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...

Burda Yıldız Tilbe'nin bi lafı aklıma geliyor; herkes çok namusluysa kimsenin donuna bakmasınlar. Kusuruma bakmayın, böyle söylediğim için biri bir yanlış görüyorsa, kusurunu kendide görsün" diye konuştu.

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Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...
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