Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya paylaşımı ile magazin gündemine bomba gibi düşen oyuncu Tuvana Türkay sessizliğini bozdu. Tuvana Türkay 67. yaşına giren usta oyuncu Selçuk Yöntem'in doğum gününü kafaları karıştıran samimi bir poz ve not ile kutlamıştı.
Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası Selçuk Yöntem ile Tuvana Türkay'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Selçuk Yöntem'in aşk iddialarını yalanlamasından sonra gözler Tuvana Türkay'a çevrilmiş.
Oyuncu, Yöntem ile aralarında bir şey olduğu şeklinde magazin medyasında yazılıp çizilenlere yanıtı Yıldız Tilbe'nin bir sözüyle verdi.
Magazincilerle bir mekan çıkışında karşılaşan Tuvana Türkay, oyuncu kimliğinin yanında aynı zamanda şarkıcılıkla uğraşan bir isim olarak müzik çalışmalarından bahsetti. Yaklaşık 3 aydır yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu aynı zamanda yeni sezonda dizi ve sinema filmlerinde de oynayacağını belirtti.
Selçuk Yöntem ile ilgili sorulan soru üzerine de Tuvana Türkay tavrını net koydu. Türkay, Selçuk Yöntem'in "Hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın" şeklindeki açıklamasını hatırlatıp "Selçuk abi çok güzel açıklama yaptı. Ben de çok rahatsız oldum" diyerek bu nedenle de paylaşımını sonradan sildiğini belirtti.
Oyuncu, iki gündür böbrek taşı döktüğünü de sözlerine ekleyerek yaşadığı zor günlere rağmen bu tür bir dedikodunun içinde kalmaktan rahatsızlığını dile getirerek "İnsanların hastalıklı düşüncelerini mi konuşucağız? Herkesi kendi haline bırakıyorum. Cevaplayacak mecalim bile kalmadı.
Peki hayatınızda birileri var mı, maalesef yok. Ben de çok istiyorum, olursa zaten haberiniz olur. Olması için elimden geleni yapıyorum. Ben hayatımdaki hiçbir şeyi kimse için düzenlemem. Herkes kendi aklını değiştirsin. Namus kavramını değiştirsin
Burda Yıldız Tilbe'nin bi lafı aklıma geliyor; herkes çok namusluysa kimsenin donuna bakmasınlar. Kusuruma bakmayın, böyle söylediğim için biri bir yanlış görüyorsa, kusurunu kendide görsün" diye konuştu.