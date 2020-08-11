Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...

Peki hayatınızda birileri var mı, maalesef yok. Ben de çok istiyorum, olursa zaten haberiniz olur. Olması için elimden geleni yapıyorum. Ben hayatımdaki hiçbir şeyi kimse için düzenlemem. Herkes kendi aklını değiştirsin. Namus kavramını değiştirsin