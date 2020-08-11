Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Ağustos 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 11 Ağustos 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 11 Ağustos 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Anılar önemlidir! Çünkü…" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Kalkacağın yere oturma! Güneş - Jüpiter kontağıyla birlikte ülkeler, ekonomik paketlerini birer ikişer açıklayacak. Otomotiv sektörünün devleri şaşırtıcı kararları ile dünya gündemini sarsabilir. İkinci el araba piyasasında yaşanan fiyat kaosuna karşı yeni yasal düzenlemeler gelebilir.
Koç: Sevgili Koç bugün aldığın kararlar geleceğin için belirleyici nitelikte olabilir. İlişkisi olan bir Koç burcuysan bir ayrılık sürecinde olabilirsin. Bu konuda ani kararlar almaktan kaçınmalısın.
Boğa: Meşguliyetlerinin artması sana, hobilerini aksatman için bir engel değil. Bulduğun her boş anında uğraşların ile vakit geçiriyorsun. Bu durum seni ruhsal açıdan rahatlatıyor.
İkizler: İlişki hayatındaki sıkıntılarından arınıp bir an önce önüne bakmak istiyorsun. Bu konuda sevgilin ile gerçekleştireceğin net bir konuşma sana yardımcı olabilir. İnsanlar ile iletişimine özen göstermelisin.
Yengeç: İş hayatında uyguladığın farklı yöntemlerin işe yaradığına şahit olabilirsin. Arkadaşlarının da bu yöntemleri benimsemesi hoşuna gidiyor. Çocukları olan bir Yengeç burcuysan onlar için birikim yapmaya başlayabilirsin.
Aslan: Sanat ile uğraşan bir Aslan burcuysan önüne yeni fırsatlar çıkabilir. Bu fırsatları ailen ile birlikte değerlendiriyorsun. Maddi açıdan kendini güvende hissettiğin bir gündesin.
Başak: İlişkisi olan bir Başak burcuysan gelecek konusunda endişeli olabilirsin. Sevgilinin gün içinde sana olan tavırları kara bulutları dağıtıyor. Yakın bir dostundan müjdeli bir haber alabilirsin.
Terazi: Kafanda birçok işi aynı anda düşünüyor olman güne odaklanmanı engelleyebilir. İşlerin için kendini yakın hissettiğin akrabalarından yardım istiyorsun. Onların sana yardımcı olması aranızda bir güven bağı oluşmasını sağlıyor.
Akrep: Doğru hedeflere doğru yöntemler ile ilerlemesini bilmelisin. Maddi anlamda sıkıntılar yaşaman gündelik planlarında sapmalara neden olabilir. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan kendini karşı tarafa doğru ifade etmeye başlıyorsun.
Yay: Evin ile ilgili düzenlemeler yapmak niyetindesin. Evli bir Yay burcuysan adlığın kararları eşin ile fikir alışverişi yapmadan alman gerginliğe sebebiyet verebilir.
Oğlak: Kendi işinin sahibi bir Oğlak burcuysan çalışanlarının arasında olan sorunlara bugün bir son vermek isteyebilirsin. Bu konuda önemli tedbirler alıyorsun. Çevrende gerginlik istemeyebilirsin.
Kova: Bugün yoğun bir tempoda olabilirsin. Bu nedenle sabah kahvaltını yeteri kadar yapmalısın. İş yerinde çeşitli evrak işlerin için sağ sola koşturabilirsin. Gün ortasında bir kahve molası vermek istiyorsun.
Balık: İlişkisi olan bir Balık burcuysan ilişki konusunda beklentilerine bir türlü karar veremiyor olabilirsin. Bu kararsızlığın sebebi aile içindeki sıkıntılar olabilir. Odaklanma problemi yaşıyorsun.
ANILAR ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ…
Anılarımız bizi olduğumuz kişi haline getirir. Verdiğimiz kararları sevmemizi ve buna göre davranıp kendimiz olmayı sağlar. Anılarımız olmadan biz var olamayız. Her ne kadar bazılarını hatırlamak zor olsa da anılar paha biçilmezdir. Kişinin her zaman anmak istediği ve içinde kendisini yeniden hayal etmek istediği anılar vardır. Hele sevdiğimiz insanlarda ortak olan anıları yeniden yad etmekten zevklisi yok. Öyle değil mi?
Anılar ve Duygular
Geriye dönüp bakmak şansımız olsa olabildiğince çok anıya tekrardan bakmayı isterdik değil mi? Akılda tutulan anılar ve duygular şüphesiz duygusal zekamızın bir çalışması ve ürünüdür. Geçmişin belli anlarını tazelemek kimi zaman hüzünlü olsa da harika bir duygudur. Yeri gelir bir parfüm kokusu bile sizi olmadık yerlere götürebilir. Hayatın bir parçası olan anılar cansız varlıklardan çıkıp birer canlı olur bizim için.
Her Anı Yanında Birçok Duygu Taşır
Öfke, korku, üzüntü, mutluluk ile gelen anılar zihnimizde en uzun süre kalan anılardır. Deneyimlerimizden öğrenmemizi ve tecrübe kazanmamızı sağlayan bu duygular gelecekte aynı durumlarda olduğumuzda vereceğimiz kararları etkiler. Ancak hafızamız sonsuz depolama alanı olan bir video kamera olmadığı için her şeyi hatırlamak imkansızdır. Dolayısıyla anılarımızın en önemli başrolleri duygularımızdan başkası değildir.
Fotoğraflar En Kadim Dostlarımız
Hem çektiğiniz hem de içinde olduğunuz fotoğraflar bulunduğunuz ana ışınlanmamızı sağlayan yegâne unsurlardan birisidir. Boşuna 'anı ölümsüzleştirelim' dememişler. Bu sayede sahip olduğunuz fotoğraflar bizim en değerli hazinelerimizdendir. Fotoğraflar, çocukluğumuzu, gençliğimizi ve yetişkinliğimizi yeniden aklımızda canlandırmamız adına bize yoldaşlık ederler.
''Geçmiş'' Olmadan ''Sonra'' Olmaz
Hepimiz bilincimizin oluşturduğu anılardan ibaretiz. Aksi halde nasıl kendimiz olabiliriz? Düşünün, daha önce sarıldığımızda içimizde oluşan hissiyatın bir sonraki sarılışımızda içimizde aynı şekilde oluşması bizzat anılar sayesindedir. Anılar, hissetme şeklimizi, korkularımızı, beklentilerimizi ve daha nicelerini sayısız deneyimlerimizle geçmişimizden arşivler. Deneyim her şeyin ötesinde bizi geliştirir.
Anılar önemlidir. Çünkü, onlar olmadan ne kendimizi gerçekleştirebiliriz ne de tam anlamıyla kendimiz oluruz.
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