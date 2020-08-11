Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Ağustos 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 11 Ağustos 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 11 Ağustos 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Anılar önemlidir! Çünkü…" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 AĞUSTOS 2020 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Kalkacağın yere oturma! Güneş - Jüpiter kontağıyla birlikte ülkeler, ekonomik paketlerini birer ikişer açıklayacak. Otomotiv sektörünün devleri şaşırtıcı kararları ile dünya gündemini sarsabilir. İkinci el araba piyasasında yaşanan fiyat kaosuna karşı yeni yasal düzenlemeler gelebilir.

Koç: Sevgili Koç bugün aldığın kararlar geleceğin için belirleyici nitelikte olabilir. İlişkisi olan bir Koç burcuysan bir ayrılık sürecinde olabilirsin. Bu konuda ani kararlar almaktan kaçınmalısın.

Boğa: Meşguliyetlerinin artması sana, hobilerini aksatman için bir engel değil. Bulduğun her boş anında uğraşların ile vakit geçiriyorsun. Bu durum seni ruhsal açıdan rahatlatıyor.

İkizler: İlişki hayatındaki sıkıntılarından arınıp bir an önce önüne bakmak istiyorsun. Bu konuda sevgilin ile gerçekleştireceğin net bir konuşma sana yardımcı olabilir. İnsanlar ile iletişimine özen göstermelisin.

Yengeç: İş hayatında uyguladığın farklı yöntemlerin işe yaradığına şahit olabilirsin. Arkadaşlarının da bu yöntemleri benimsemesi hoşuna gidiyor. Çocukları olan bir Yengeç burcuysan onlar için birikim yapmaya başlayabilirsin.

Aslan: Sanat ile uğraşan bir Aslan burcuysan önüne yeni fırsatlar çıkabilir. Bu fırsatları ailen ile birlikte değerlendiriyorsun. Maddi açıdan kendini güvende hissettiğin bir gündesin.

Başak: İlişkisi olan bir Başak burcuysan gelecek konusunda endişeli olabilirsin. Sevgilinin gün içinde sana olan tavırları kara bulutları dağıtıyor. Yakın bir dostundan müjdeli bir haber alabilirsin.