Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için başrolden heyecanlandıran paylaşım! EDHO ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi için dizinin severleri tarafından heyecanlı bekleyiş sürerken yapımın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sevenlerine müjdeyi verdi. Yapımın 6. Sezonu için hazırlıkların başladığı sinyalini veren ünlü oyuncu EDHO yeni sezon tarihi için izleyenlerini heyecanlandırdı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte o paylaşım!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON İÇİN NEFESLER TUTULDU! EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu ve Hızır Çakırbeyli karakterine hayat verdiği yapım EDHO yeni sezon için izleyenler araştırmalarını sürdürürken ünlü oyuncu sosyal medya hesabından "Az kaldı" yazdığı bir fotoğrafını paylaştı. Hal böyle olunca izleyenler de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için geri sayıma başladı!