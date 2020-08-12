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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için başrolden heyecanlandıran paylaşım! ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu tarihi ile ilgili paylaşım yapınca severler geri sayıma başladı. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi geçtiğimiz aylarda sezona ara vermişti. Uzun soluklu yapım şimdilerde 6. Sezonu için hazırlıklarına başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.8.2020 15:07 ABONE OL
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için başrolden heyecanlandıran paylaşım! EDHO ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tarihi için dizinin severleri tarafından heyecanlı bekleyiş sürerken yapımın başrol oyuncusu sevenlerine müjdeyi verdi. Yapımın 6. Sezonu için hazırlıkların başladığı sinyalini veren ünlü oyuncu yeni sezon tarihi için izleyenlerini heyecanlandırdı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte o paylaşım!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON İÇİN NEFESLER TUTULDU! EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu ve Hızır Çakırbeyli karakterine hayat verdiği yapım EDHO yeni sezon için izleyenler araştırmalarını sürdürürken ünlü oyuncu sosyal medya hesabından "Az kaldı" yazdığı bir fotoğrafını paylaştı. Hal böyle olunca izleyenler de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için geri sayıma başladı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için başrolden heyecanlandıran paylaşım! EDHO ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

OKTAY KAYNARCA MÜJDEYİ VERDİ!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için paylaşımı yapımın sıkı takipçilerini de heyecanlandırdı. Müjdeli haber 'dan geldi. Dizide başrol oynayan Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı karesine "Az kaldı..." mesajını not düştü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için başrolden heyecanlandıran paylaşım! EDHO ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

6. ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için başrolden heyecanlandıran paylaşım! EDHO ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.


Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için başrolden heyecanlandıran paylaşım! EDHO ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?
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