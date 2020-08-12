Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için başrolden heyecanlandıran paylaşım! EDHO ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi için dizinin severleri tarafından heyecanlı bekleyiş sürerken yapımın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sevenlerine müjdeyi verdi. Yapımın 6. Sezonu için hazırlıkların başladığı sinyalini veren ünlü oyuncu EDHO yeni sezon tarihi için izleyenlerini heyecanlandırdı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte o paylaşım!
Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu ve Hızır Çakırbeyli karakterine hayat verdiği yapım EDHO yeni sezon için izleyenler araştırmalarını sürdürürken ünlü oyuncu sosyal medya hesabından "Az kaldı" yazdığı bir fotoğrafını paylaştı. Hal böyle olunca izleyenler de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için geri sayıma başladı!
OKTAY KAYNARCA MÜJDEYİ VERDİ!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için yeni sezon paylaşımı yapımın sıkı takipçilerini de heyecanlandırdı. Müjdeli haber Oktay Kaynarca'dan geldi. Dizide başrol oynayan Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı karesine "Az kaldı..." mesajını not düştü.
EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.
Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.