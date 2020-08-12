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'den sevenlerine üzen haber!

Güzel oyuncu , sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden inmiyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve oğlu Karan'ı büyütmek için dizi tekliflerini redden Fahriye Evcen'den sevenlerini üzecek bir haber geldi.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 22:07 Son Güncelleme: 12.8.2020 22:08 ABONE OL
Fahriye Evcen'den sevenlerine üzen haber!

Güzel oyuncu , sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden inmiyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve oğlu Karan'ı büyütmek için dizi tekliflerini redden Fahriye Evcen'den sevenlerini üzecek bir haber geldi.

Fahriye Evcen'den sevenlerine üzen haber!

, oğlu Karan'a kendi bakmak istediği için bir süredir herhangi bir dizi veya filmde yer almamıştı. Yakın zamanda dizilere dönmesi beklenen oyuncu, karar değiştirdi.

Fahriye Evcen'den sevenlerine üzen haber!

Evcen hem koronavirüs salgını hem de bu süreçte Karan'ı bakıcıya emanet etmek istememesi üzerine bir süre daha dizi tekliflerine sıcak bakmadığını ifade etti. Evcen ancak içine çok sinen bir proje olur ve kendi şartları kabul edilirse değerlendirecek.

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Fahriye Evcen'den sevenlerine üzen haber!
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