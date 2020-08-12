Fahriye Evcen'den sevenlerine üzen haber!

Evcen hem koronavirüs salgını hem de bu süreçte Karan'ı bakıcıya emanet etmek istememesi üzerine bir süre daha dizi tekliflerine sıcak bakmadığını ifade etti. Evcen ancak içine çok sinen bir proje olur ve kendi şartları kabul edilirse değerlendirecek.