Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!

"MURAT BENİM İÇİN DEĞERLİ BİR İNSAN"

Milliyet'te yer alan habere göre: Güzel oyuncuya, Murat Dalkılıç'la ayrılık nedeninin, popçunun çocuk istediği iddiaları soruldu. Erçel, "Ben zaten açıklamamı yaptım. Güzel güzel yazdım sosyal medyada. Onun dışında hiçbir kötü şey yok. Benim için çok değerli bir insan her zaman. Yapmam gereken her şeyi yaptım ben" cevabını verdi.