Haberler Günaydın Haberleri Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!

kafaları karıştırdı! 'a övgüler yağdıran Hande Erçel 'in adını duyunca kaçtı!

Geçtiğimiz günlerde ile yaptığı samimi paylaşımla aşk dedikodularının fitilini ateşleyen kafaları karıştırdı. Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi ile yollarını ayıran Hande Erçel'in adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılmıştı. Güzel oyuncu Hande Erçel önceki gün çekim için geldiği Beykoz'da görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hande Erçel Murat Dalkılıç'a övgüler yağdırırken Kerem Bürsin adını duyunca kaçtı.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:05 Son Güncelleme: 12.8.2020 12:28 ABONE OL
Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!

Geçtiğimiz günlerde ile yaptığı samimi paylaşımla aşk dedikodularının fitilini ateşleyen kafaları karıştırdı. Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi ile yollarını ayıran Hande Erçel'in adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılmıştı.

Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!

Güzel oyuncu önceki gün çekim için geldiği Beykoz'da görüntülendi. Erçel, ayrılık kararı hakkında konuştu.

Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!

"MURAT BENİM İÇİN DEĞERLİ BİR İNSAN"

Milliyet'te yer alan habere göre: Güzel oyuncuya, 'la ayrılık nedeninin, popçunun çocuk istediği iddiaları soruldu. Erçel, "Ben zaten açıklamamı yaptım. Güzel güzel yazdım sosyal medyada. Onun dışında hiçbir kötü şey yok. Benim için çok değerli bir insan her zaman. Yapmam gereken her şeyi yaptım ben" cevabını verdi.

Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!

KEREM SORUSUNU DUYUNCA UZAKLAŞTI

26 yaşındaki oyuncunun, rol arkadaşı ile aşk yaşadığı haberleri çıkmıştı. Bu iddialar hakkında sessiz kalan , aracına binerek uzaklaştı.

Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!

çıkan aşk haberleri ardından açıklama yaparak ile aralarında aşk olmadığını dile getirmişti.

Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!

'in aşk haberlerini yalanlamak yerine kaçması kafaları karıştırdı...

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Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!
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