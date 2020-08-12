Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!

Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin ile yaptığı samimi paylaşımla aşk dedikodularının fitilini ateşleyen Hande Erçel kafaları karıştırdı. Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'in adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılmıştı.
Güzel oyuncu Hande Erçel önceki gün çekim için geldiği Beykoz'da görüntülendi. Erçel, ayrılık kararı hakkında konuştu.
"MURAT BENİM İÇİN DEĞERLİ BİR İNSAN"
Milliyet'te yer alan habere göre: Güzel oyuncuya, Murat Dalkılıç'la ayrılık nedeninin, popçunun çocuk istediği iddiaları soruldu. Erçel, "Ben zaten açıklamamı yaptım. Güzel güzel yazdım sosyal medyada. Onun dışında hiçbir kötü şey yok. Benim için çok değerli bir insan her zaman. Yapmam gereken her şeyi yaptım ben" cevabını verdi.
KEREM SORUSUNU DUYUNCA UZAKLAŞTI
26 yaşındaki oyuncunun, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı haberleri çıkmıştı. Bu iddialar hakkında sessiz kalan Hande Erçel, aracına binerek uzaklaştı.
Kerem Bürsin çıkan aşk haberleri ardından açıklama yaparak Hande Erçel ile aralarında aşk olmadığını dile getirmişti.