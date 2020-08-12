Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan sert uyarı! Masterchef'te iki yarışmacı arasında ipler gerildi!

Masterchef yarışmacıları ana kadroya çıkabilmek adına final turunda mücadele etmeye devam ederken geçtiğimiz akşam programda gergin dakikalar izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Programın jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun yarışmacı; Kayhan'ı sert şekilde uyarması üzerine ipler gerildi. Masterchef jürileri özellikle hijyen konusunda yarışmacıları uyarırken yarışmacı Kayhan'ın yaptığı hata ipleri gerdi. İşte Masterchef'te yaşanan o dakikalar…
Tv8 ekranlarındaki lezzet yarışmacı Masterchef'te ana kadro isimleri belirlenmeye devam ediyor. Yarışmacılar jüri üyelerine kendini kanıtlamak ve 16 kişiden oluşacak kadroya dahil olabilmek adına tüm hünerlerini göstermeye çalışırken yaşanan gerginlikler izleyenleri ekranlara kilitliyor…
MASTERCHEF'TE BLENDIR KRİZİ!
Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olmak için mücadelesini sürdüren yarışmacılardan olan Kayhan geçtiğimiz bölümde elinden düşürdüğü blender'ı yere düşürmesinin ardından yeniden rafa koyunca ortalık karıştı.
Kayhan'ın bu hareketleri sonrasında, diğer yarışmacı Eray rakibini uyararak blender'ı oraya koymaması gerektiği yönünde uyarıda bulunurken ikili arasında ipler gerildi.
Diğer yarışmacı arkadaşlarına seslenen Eray blender'ı kaldırdı ve kimsenin onu kullanmaması yönünde sözler sarf etti.
Yarışmada hareketleri ile dikkatleri üzerine çeken Kayhan bu hareketi sonrası Eray'a "Tribünlere oynuyor" ifadelerini kullanınca araya jüri üyelerinden Somer Şef girdi.
İkili arasındaki gerginliğin ardından ise Somer Şef yarışmacıları yanına çağırdı. Somer Sivrioğlu,
"Yere düşen şeyi neden yukarı koyuyorsun? Bir de Eray seni uyardığında 'Şov yapma' diyorsun. Şovun kimin yaptığı çok açık ortada"
sözleriyle Kayhan'ı uyardı.
Somer Şef tarafından sert bir dille uyarılan Kayhan Eray'a "Hadi "Evet'i" aldın" dedi. Eray ise "Sen şu kapıdan çıkarken ben sana güleceğim" şeklinde ifadeler kullandı.
Programda yaşanan gerginlik izleyenleri ekranlara kilitledi...