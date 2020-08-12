Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan sert uyarı! Masterchef'te iki yarışmacı arasında ipler gerildi!

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jüri üyesi 'ndan sert uyarı! Masterchef'te iki yarışmacı arasında ipler gerildi!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'te geçtiğimiz akşam ipler gerildi. Jüri üyelerinden , ana kadroya dahil olabilmek için mücadele eden isimli yarışmacıya sert sözleri ile dikkat çekti. Programda özellikle hijyen kurallarına dikkat eden jüri üyeleri yarışmacıları bu konuda devamlı olarak ikaz ediyordu. Masterchef yarışmacılarından Kayhan ve Eray arasındaki gerginliğe Somer Şef son noktayı koydu. İşte Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te yaşanan gergin dakikalar…

Giriş Tarihi: 12.8.2020 15:15 Son Güncelleme: 12.8.2020 15:15 ABONE OL
Masterchef'te iki yarışmacı arasında ipler gerildi! Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan sert uyarı!

yarışmacıları ana kadroya çıkabilmek adına final turunda mücadele etmeye devam ederken geçtiğimiz akşam programda gergin dakikalar izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Programın jüri üyelerinden 'nun yarışmacı; 'ı sert şekilde uyarması üzerine ipler gerildi. Masterchef jürileri özellikle hijyen konusunda yarışmacıları uyarırken yarışmacı Kayhan'ın yaptığı hata ipleri gerdi. İşte Masterchef'te yaşanan o dakikalar…

MASTERCHEF'TE İPLER GERİLDİ! SOMER ŞEF O İSMİ UYARDI…

Tv8 ekranlarındaki lezzet yarışmacı Masterchef'te ana kadro isimleri belirlenmeye devam ediyor. Yarışmacılar jüri üyelerine kendini kanıtlamak ve 16 kişiden oluşacak kadroya dahil olabilmek adına tüm hünerlerini göstermeye çalışırken yaşanan gerginlikler izleyenleri ekranlara kilitliyor…

Masterchef'te iki yarışmacı arasında ipler gerildi! Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan sert uyarı!

MASTERCHEF'TE BLENDIR KRİZİ!

'te ana kadro yarışmacısı olmak için mücadelesini sürdüren yarışmacılardan olan geçtiğimiz bölümde elinden düşürdüğü blender'ı yere düşürmesinin ardından yeniden rafa koyunca ortalık karıştı.

Kayhan'ın bu hareketleri sonrasında, diğer yarışmacı Eray rakibini uyararak blender'ı oraya koymaması gerektiği yönünde uyarıda bulunurken ikili arasında ipler gerildi.

Masterchef'te iki yarışmacı arasında ipler gerildi! Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan sert uyarı!

SOMER ŞEF ARAYA GİRDİ!

Diğer yarışmacı arkadaşlarına seslenen Eray blender'ı kaldırdı ve kimsenin onu kullanmaması yönünde sözler sarf etti.

Yarışmada hareketleri ile dikkatleri üzerine çeken bu hareketi sonrası Eray'a "Tribünlere oynuyor" ifadelerini kullanınca araya jüri üyelerinden Somer Şef girdi.

Masterchef'te iki yarışmacı arasında ipler gerildi! Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan sert uyarı!

İkili arasındaki gerginliğin ardından ise Somer Şef yarışmacıları yanına çağırdı. ,

"Yere düşen şeyi neden yukarı koyuyorsun? Bir de Eray seni uyardığında 'Şov yapma' diyorsun. Şovun kimin yaptığı çok açık ortada"

sözleriyle 'ı uyardı.

Masterchef'te iki yarışmacı arasında ipler gerildi! Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan sert uyarı!

Somer Şef tarafından sert bir dille uyarılan Eray'a "Hadi "Evet'i" aldın" dedi. Eray ise "Sen şu kapıdan çıkarken ben sana güleceğim" şeklinde ifadeler kullandı.

Programda yaşanan gerginlik izleyenleri ekranlara kilitledi...

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Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan sert uyarı! Masterchef'te iki yarışmacı arasında ipler gerildi!
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