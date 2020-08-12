Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan sert uyarı! Masterchef'te iki yarışmacı arasında ipler gerildi!

İkili arasındaki gerginliğin ardından ise Somer Şef yarışmacıları yanına çağırdı. Somer Sivrioğlu,

"Yere düşen şeyi neden yukarı koyuyorsun? Bir de Eray seni uyardığında 'Şov yapma' diyorsun. Şovun kimin yaptığı çok açık ortada"

sözleriyle Kayhan'ı uyardı.