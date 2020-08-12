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ile 'nun eski eşi arasında neler oluyor? bomba etkisi yarattı!

Magazin gündemine bomba gibi düşen ile aşkı doğru mu? 'nun eşi Melis İşiten ile şarkıcı Murat Boz'un sosyal medyada birbirlerini beğenmeleriyle ortaya atılan olay oldu. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Murat Boz'un ayrıldığı sevgilisi Aslı Enver ile anılmış, hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Şimdi de Melis İşiten'in adı Murat Boz ile anılıyor. İşte Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile aşk yaşadığı haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 14:46 Son Güncelleme: 12.8.2020 15:04 ABONE OL
Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten arasında neler oluyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşkı bomba etkisi yarattı!

Magazin gündemine bomba gibi düşen ile aşkı doğru mu? 'nun eşi Melis İşiten ile şarkıcı Murat Boz'un sosyal medyada birbirlerini beğenmeleriyle ortaya atılan olay oldu.

Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten arasında neler oluyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşkı bomba etkisi yarattı!

Oyuncu 'nun adı bir dönem 'un ayrıldığı sevgilisi Aslı Enver ile anılmış, hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Şimdi de 'in adı Murat Boz ile anılıyor.

Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten arasında neler oluyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşkı bomba etkisi yarattı!

, 'i sosyal medya hesabından takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğenmeye başladı.

Akşam'ın haberine göre Melis İşiten'de kısa bir süre sonra Murat Boz'un fotoğraflarını beğenmeye başladı. Bu hamleler aşk dedikodularını beraberinde getirdi, çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi.

Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten arasında neler oluyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşkı bomba etkisi yarattı!

'in 'nda bir de kızı bulunuyor.

Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten arasında neler oluyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşkı bomba etkisi yarattı!

geçtiğimiz aylarda eski eşi ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmediği için eleştirilmişti.

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Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten arasında neler oluyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşkı bomba etkisi yarattı!
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