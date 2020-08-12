Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten arasında neler oluyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşkı bomba etkisi yarattı!

Magazin gündemine bomba gibi düşen Murat Boz ile Melis İşiten aşkı doğru mu? Uraz Kaygılaroğlu'nun eşi Melis İşiten ile şarkıcı Murat Boz'un sosyal medyada birbirlerini beğenmeleriyle ortaya atılan aşk iddiası olay oldu.
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Murat Boz'un ayrıldığı sevgilisi Aslı Enver ile anılmış, hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Şimdi de Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in adı Murat Boz ile anılıyor.
Murat Boz, Melis İşiten'i sosyal medya hesabından takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğenmeye başladı.
Akşam'ın haberine göre Melis İşiten'de kısa bir süre sonra Murat Boz'un fotoğraflarını beğenmeye başladı. Bu hamleler aşk dedikodularını beraberinde getirdi, çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi.
Melis İşiten geçtiğimiz aylarda eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmediği için eleştirilmişti.