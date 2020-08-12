Sezon açılışı yaptılar

Sanat, siyaset ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, önceki gün Erhan Ece tarafından kurulan 41 yıllık lezzet markası Sayfiye Ocakbaşı'nın Port Alaçatı'daki sezon açılışında buluştu. Geceye katılanlar arasında Beyazıt Öztürk, Caner Erkin, Enis Arıkan, Neslihan Yargıcı, Yılmaz Erdoğan, Fatih Ürek, Erkan Can, Güven Kıraç ve Demet Akalın gibi isimler vardı.Ece, Alaçatı'nın zeytinyağlılarını ve mezelerini kapsayan Güney Doğu ve Ege bölgesine özgü lezzetleri ve et yemeklerinde iddialı olduklarını söyledi.