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Sosyete ile ’ın ve haberini konuşuyor! Gerçeği duyanlar…

Sosyete ile ’ın ve haberini konuşuyor. 2010’da ikinci kez evlendiği inşaatçı Erdinç Acar’dan 3 hafta önce boşanan Hande Acar’ın yüklü bir tazminat aldığı iddia ediliyordu. Hande ve Erdinç Acar dost olarak ayrıldı. Sosyetede dolaşan dedikoduya göre liste şöyleydi, Amerika ve İstanbul’da 3 lüks daire, Bodrum’da villa, lüks tekne ve otomobil. Ancak bunların doğru olmadığı ortaya çıktı. İşte Hande Acar, Erdinç Acar ayrılığı ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:01 Son Güncelleme: 12.8.2020 12:18 ABONE OL
Sosyete Hande Acar ile Erdinç Acar’ın boşanma ve tazminat haberini konuşuyor! Gerçeği duyanlar…

Hande ve dost olarak ayrıldı. 'ın Amerika ve İstanbul'da 3 lüks daire, Bodrum'da villa, lüks tekne ve otomobil istediği iddia edilmişti.

Sosyete Hande Acar ile Erdinç Acar’ın boşanma ve tazminat haberini konuşuyor! Gerçeği duyanlar…

Posta'nın haberine göre; Ancak gerçeklerin bu şekilde olmadığı ortaya çıktı.

Sosyete Hande Acar ile Erdinç Acar’ın boşanma ve tazminat haberini konuşuyor! Gerçeği duyanlar…

2010'da ikinci kez evlendiği inşaatçı 'dan 3 hafta önce boşanan 'ın yüklü bir aldığı iddia ediliyordu.

Sosyete Hande Acar ile Erdinç Acar’ın boşanma ve tazminat haberini konuşuyor! Gerçeği duyanlar…

Sosyetede dolaşan dedikoduya göre liste şöyleydi, Amerika ve İstanbul'da 3 lüks daire, Bodrum'da villa, lüks tekne ve otomobil.

Sosyete Hande Acar ile Erdinç Acar’ın boşanma ve tazminat haberini konuşuyor! Gerçeği duyanlar…

Ancak doğrusu ise şuymuş: boşanırken eşinin ortağı olduğu siteden 2 daire almış. Başka da bir şey istememiş.

Sosyete Hande Acar ile Erdinç Acar’ın boşanma ve tazminat haberini konuşuyor! Gerçeği duyanlar…

3 çocuklarının eğitim ve sağlık masrafını da karşılayacak. Acar "Sanıyorlar ki, gözüm parada. Asla değil. Ailemin durumu zaten iyi. Tekne de bana ait" diyormuş.

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Sosyete Hande Acar ile Erdinç Acar’ın boşanma ve tazminat haberini konuşuyor! Gerçeği duyanlar…
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