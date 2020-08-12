Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Ağustos 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 12 Ağustos 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Kabul edilmek" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: ''Davetsiz gelen mindersiz oturur.'' Güneş - Neptün ilişkisi; denizleri ve boğazları konuşmaya devam edeceğimizin habercisi. Çin hükümetinin denizlerde yapacağı tatbikatlar dünyaya mesaj içerikli algılanabilir. Yüzyılın en tuhaf yılından geçerken, Kovid – 19 virüsünün hayvanlara olan etkisi farklı bir boyuta geçebilir.
Koç: Günlük rutinlerinde ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Hobisi olan bir Koç burcuysan onlar bir adım ileri götürerek kendine maddi bir gelir sağlayabilirsin.
Boğa: Uzun zamandır küs olduğun biri sana haber gönderebilir. Sende onu özlediğini fark ediyorsun. Bu haberini yanıtsız bırakmıyorsun. Arkadaşların sana fikir danışabilirler. Onları en doğru yola sevk ediyorsun.
İkizler: Maddi anlamda üstünde fazla düşünmediğin kararlar alırken ailene danışmalısın. Yanlış yapmaktan çekinmediğin bir gündesin. Evli bir İkizler burcuysan sorumlulukların ağırlaşabilir.
Yengeç: Sabah sporunu aksatmadan yeri getirmen güne zinde başlamanda etkili oluyor. Performansının ve veriminin eş zamanlı artığını hissediyorsun. Sevdiklerine karşı bugün daha sempatik olabilirsin.
Aslan: Bugün işin gereği kısa yolculuklar gerçekleştirebilirsin. Patronların tarafından seviliyor olman mesleğinde sana kolaylıklar sağlıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan sevgiline karşı daha özverili davranmalısın. Farkında olmadan onu kırabilirsin.
Başak: Sağlığınla ilgili konulara daha fazla önem gösteriyorsun. Bu konuda taviz vermeyebilirsin. Çevrendeki adaşlarının yeni edindikleri alışkanlıklarına uyum sağlamakta zorluk çekebilirsin.
Terazi: Evli bir Terazi burcuysan eşinle aranda mükemmel bir uyumun olması aldığın kararların daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Aile ilişkilerine verdiğin önem artış gösterebilir.
Akrep: Yakın bir akrabanın evlendikleri haberini alabilirsin. Onları arayıp tebriklerini iletiyorsun. İnsanların mutluluğunu paylaşmak senin için önemli bir konu. Arkadaşların arasında adaletli olmanla bilinmeye başlayabilirsin.
Yay: Kendine ayarladığın kısa tatilin bitmesine bir türlü alışamadın. İşe konsantre olmakta problemler yaşıyorsun. Üstlerine durumu çaktırmamaya çalışıyorsun.
Oğlak: Giyimin konusunda bugün biraz gösterişe kaçabilirsin. Sade şıklık yerine biraz daha keskin kıyafetleri tercih ediyorsun. Alışverişe çıkmak için arkadaşların ile haberleşebilirsin.
Kova: Sevgilisinden yeni ayrılmış bir Kova burcuysan onu arayıp halini hatırını sormak isteyebilirsin. Aldığın yanıtlardan seni özlediğini fark ediyorsun. Bu sana bir nebze iyi gelebilir.
Balık: Kişisel yeteneklerinin geliştiğini hissediyorsun. Şiir yazan bir Balık burcuysan beklediğin ilham bugün gelebilir. Öğlen yemeğinde fazla ağır besinler tüketmek istemiyorsun.
KABUL EDİLMEK
Birbirimizin ve sosyal bağımlılıklarımızın farkına varıp, kölesi olmadığımız sürece birey olarak belki de yaptıklarımızdan tatmin olacağız. Kişi olarak görülmek, kabul edilmek, sayılmak gibi telaşlarımızın içinde günlük hedeflerimizle ilgili stresi daha iyi yönetebileceğiz.
Farklı Yaşam Tatları Peşindeyiz
Bu kanıya nasıl vardığımıza gelince; efendim kimse küçük bir kasabada tıkılıp kalmış bir yaşam sürmek İstemiyor. Bu da ailemizden kalacak küçük bir arsanın üzerine emekli olduğumuzda yaşamayı hayal ettiğimiz bir ev dikmek istemediğimiz anlamına geliyor. Hayatın hızını kaybetmemek ve kendi potansiyelimizin farkına varamamayı kabul ettiğimiz bu noktada su götürmez bir gerçek. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda, insanlar sonradan keşfettikleri yerlerde yaşam kurmak istediğine dair bir bilgi de var. Kısacası eskiden bakkallar ve oğulları vardı, artık o da mazinin tozlu bilgileri arasında bir anı olma yolunda kaldı.
Sistemin Parçası Haline Gelmek
Şimdilerde insanların hedefleri bireysel başarı grafiği çizmek. Hâl böyle olunca dünyadan bir haber bireylerin değil, her daim bir fikri olan bireylerin yetiştiği, bilginin gerçek mi değil mi araştırmasıyla bile bir rekabetin doğduğunu gösteriyor bizlere. Burada kaybedilmemesi gereken en değerli olgu ise değişen teknoloji çağında toplumsal sorunları insani duygularla çözmenin en iyi yöntem olduğudur. Bu yöntemin en eski ama en iyi yöntem olduğunu görmek zorundayız. Aksi takdirde, hepimiz bu yeni dünya düzeninde hızla sistemleşen bir veri tabanı olmak üzereyiz. Hatta makineyi çalıştıran birer dişliyiz. Belki hiçbirimiz sistemi reddetmeden ama makineleşmeden de sitemin bir parçası olup orta yolu bulabiliriz.
İlk Aşama: Kendimizi Tanımak
Birbirimizi çözmeye çalışırken, bakış açımızla da olabildiğince duyarlılığımızı kaybetmeden hareket etmek hayata dair çabamıza bağlı. Belki bu sayede telefon ekranı gibi donup ağır depresyonlara koşmaz, kişisel hayatlarımızda pişman olacağımız kararlar almayız. Unutmayın günümüz dünyasında zaten özgüven eksikliği ve aşırı öfke yüzünden sağlıklı kararlar almak neredeyse imkansızlaştı. İstersek ''bir kere de ben hata yapayım'' tesellisi ile yola devam edebiliriz. Ancak bu da yalnızca züğürt tesellisi olur ve kendimize binlerce kez ''ben bunu nasıl yaptım?'' sorusunu sorarız. İşte sırf bu duygulardan korunmak için bile kendi hayallerimizi kurmadan önce kendimizi kabul etmek zorundayız.
Teknolojinin ve 'like' ların arasında boğulmayacağımız, yetersizlik hissinin üstesinden gelebileceğimiz kendi koruma kalkanımızı yaratacağımız bir dünyayı yaratmak zor olmasa gerek. Kendimizden kaçmak yerine benliğimizi kucaklamak hayatın püf noktası sonuçta.
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