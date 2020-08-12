Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Ağustos 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 12 Ağustos 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Kabul edilmek" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: ''Davetsiz gelen mindersiz oturur.'' Güneş - Neptün ilişkisi; denizleri ve boğazları konuşmaya devam edeceğimizin habercisi. Çin hükümetinin denizlerde yapacağı tatbikatlar dünyaya mesaj içerikli algılanabilir. Yüzyılın en tuhaf yılından geçerken, Kovid – 19 virüsünün hayvanlara olan etkisi farklı bir boyuta geçebilir.

Koç: Günlük rutinlerinde ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Hobisi olan bir Koç burcuysan onlar bir adım ileri götürerek kendine maddi bir gelir sağlayabilirsin.

Boğa: Uzun zamandır küs olduğun biri sana haber gönderebilir. Sende onu özlediğini fark ediyorsun. Bu haberini yanıtsız bırakmıyorsun. Arkadaşların sana fikir danışabilirler. Onları en doğru yola sevk ediyorsun.

İkizler: Maddi anlamda üstünde fazla düşünmediğin kararlar alırken ailene danışmalısın. Yanlış yapmaktan çekinmediğin bir gündesin. Evli bir İkizler burcuysan sorumlulukların ağırlaşabilir.

Yengeç: Sabah sporunu aksatmadan yeri getirmen güne zinde başlamanda etkili oluyor. Performansının ve veriminin eş zamanlı artığını hissediyorsun. Sevdiklerine karşı bugün daha sempatik olabilirsin.

Aslan: Bugün işin gereği kısa yolculuklar gerçekleştirebilirsin. Patronların tarafından seviliyor olman mesleğinde sana kolaylıklar sağlıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan sevgiline karşı daha özverili davranmalısın. Farkında olmadan onu kırabilirsin.

Başak: Sağlığınla ilgili konulara daha fazla önem gösteriyorsun. Bu konuda taviz vermeyebilirsin. Çevrendeki adaşlarının yeni edindikleri alışkanlıklarına uyum sağlamakta zorluk çekebilirsin.