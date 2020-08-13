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Bollywood'un ünlü aktörü yeni filminin çekimleri için Niğde'ye gitmişti. Niğde ve Adana'daki incelemelerini tamamlayan Khan'ın bir sonraki durağı oldu. Yeni filmi için İstanbul'da mekan seçimi ve inceleme yapacakları öğrenildi. Ünlü oyuncu koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktığı gözlemlenirken kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen hayranını kırmadı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 18:26 ABONE OL
Aamir Khan İstanbul'da

Bollywood'un ünlü aktörü yeni filminin çekimleri için Niğde'ye gitmişti. Niğde ve Adana'daki incelemelerini tamamlayan Khan'ın bir sonraki durağı oldu. Yeni filmi için İstanbul'da mekan seçimi ve inceleme yapacakları öğrenildi. Ünlü oyuncu koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktığı gözlemlenirken kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen hayranını kırmadı.

Aamir Khan İstanbul'da

Hint Sinemasının dünyaca ünlü oyuncusu , geçtiğimiz günlerde yeni filminin mekan seçimleri için Türkiye'ye gelmişti. Niğde ve Adana'daki incelemelerini tamamlayan Khan'ın bir sonraki durağı oldu.

Aamir Khan İstanbul'da

AnadoluJet'in TK7281 sefer sayılı uçağıyla saat 16.30 sıralarına Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen ve ekibinin, yeni filmi için İstanbul'da mekan seçimi ve inceleme yapacakları öğrenildi.

Aamir Khan İstanbul'da

Ünlü oyuncu koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktığı gözlemlenirken kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen hayranını kırmadı. Ekip kendilerini bekleyen araçlara bindikten sonra otele gitmek için polis korumasında havalimanından ayrıldı.
Bu arada, film çekimlerinin ekim ayında başlayacağı öğrenildi.

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Aamir Khan İstanbul'da
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