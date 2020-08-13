Aamir Khan İstanbul'da

Bollywood'un ünlü aktörü Aamir Khan yeni filminin çekimleri için Niğde'ye gitmişti. Niğde ve Adana'daki incelemelerini tamamlayan Khan'ın bir sonraki durağı İstanbul oldu. Yeni filmi için İstanbul'da mekan seçimi ve inceleme yapacakları öğrenildi. Ünlü oyuncu koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktığı gözlemlenirken kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen hayranını kırmadı.