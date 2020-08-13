Ay Yapım'dan son dakika Ozan Güven açıklaması: Ozan Güven, Babil dizisinde yer alacak mı?

Magazin gündeminde uzun bir süre yer alan darp iddiaları ile birlikte gündeme gelen Ozan Güven'in Star Tv ekranlarındaki Babil dizisi kadrosunda yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Birkaç gündür konuşulan bu konunun ardından Babil dizisinden Ay Yapım ekibi Ozan Güven hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Peki; Ozan Güven, Babil dizisinde yer alacak mı?
Ozan Güven, bilindiği üzere Babil dizisinde başrol oynuyordu. Bir süredir dizinin kadrosundan çıkarıldığına dair iddialar gündemde yer almaya başlamış ancak resmi açıklama gelmemişti. Ay Yapım, Ozan Güven hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Peki; Ozan Güven, Babil dizisinde yer alacak mı?
Ay Yapım, sevgilisini darp ettiği iddia edilen Ozan Güven hakkında açıklama yaptı: "Babil dizisinde oynayan Ozan Güven, iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlandırdığımızı bilgilerinize sunarız."