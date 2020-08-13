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'dan açıklaması: Ozan Güven, Babil dizisinde yer alacak mı?

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiaları ile magazin gündeminden düşmeyen hakkında Babil dizisinin yapımcısı 'dan açıklaması geldi. Bilindiği üzere birkaç gündür Ozan Güven'in Babil dizisi çekimlerine çağrılmadığı ve diziden atıldığı iddiaları gündeme gelmiş ancak konu ile ilgili resmi açıklama gelmemişti. Edinilen son dakika bilgisine göre; Ay Yapım, Ozan Güven ile ilgili kararını açıkladı. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 19:33 Son Güncelleme: 13.8.2020 19:34 ABONE OL
Ay Yapım'dan son dakika Ozan Güven açıklaması: Ozan Güven, Babil dizisinde yer alacak mı?

Magazin gündeminde uzun bir süre yer alan darp iddiaları ile birlikte gündeme gelen 'in Star Tv ekranlarındaki Babil dizisi kadrosunda yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Birkaç gündür konuşulan bu konunun ardından Babil dizisinden ekibi Ozan Güven hakkında açıklamalarında bulundu. Peki; Ozan Güven, Babil dizisinde yer alacak mı?

AY YAPIM'DAN OZAN GÜVEN AÇIKLAMASI!

Ozan Güven, bilindiği üzere Babil dizisinde başrol oynuyordu. Bir süredir dizinin kadrosundan çıkarıldığına dair iddialar gündemde yer almaya başlamış ancak resmi açıklama gelmemişti. Ay Yapım, Ozan Güven hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Peki; Ozan Güven, Babil dizisinde yer alacak mı?

Ay Yapım'dan son dakika Ozan Güven açıklaması: Ozan Güven, Babil dizisinde yer alacak mı?

, sevgilisini darp ettiği iddia edilen hakkında açıklama yaptı: "Babil dizisinde oynayan Ozan Güven, iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlandırdığımızı bilgilerinize sunarız."

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Ay Yapım'dan son dakika Ozan Güven açıklaması: Ozan Güven, Babil dizisinde yer alacak mı?
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