Ay Yapım'dan son dakika Ozan Güven açıklaması: Ozan Güven, Babil dizisinde yer alacak mı?

Magazin gündeminde uzun bir süre yer alan darp iddiaları ile birlikte gündeme gelen Ozan Güven'in Star Tv ekranlarındaki Babil dizisi kadrosunda yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Birkaç gündür konuşulan bu konunun ardından Babil dizisinden Ay Yapım ekibi Ozan Güven hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Peki; Ozan Güven, Babil dizisinde yer alacak mı?

AY YAPIM'DAN OZAN GÜVEN AÇIKLAMASI!

Ozan Güven, bilindiği üzere Babil dizisinde başrol oynuyordu. Bir süredir dizinin kadrosundan çıkarıldığına dair iddialar gündemde yer almaya başlamış ancak resmi açıklama gelmemişti. Ay Yapım, Ozan Güven hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Peki; Ozan Güven, Babil dizisinde yer alacak mı?