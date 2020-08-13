Haberler Günaydın Haberleri Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘Darp ettim pişmanım’

ile ’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘ ettim pişmanım’

Sihirli Annem dizisiyle ünlenen ve son dönemde özel hayatında yaşadığı problemler ile gündeme gelen , dört yıllık eşi 'e davası açtı. Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Ersubaşı, hamileliği döneminde ihanete uğradığı haberleriyle şoke olmuş, olay sonrası "Boşanma var diyemem, olayı atlatmaya çalışıyoruz" demişti. Damla Ersubaşı ve görümcesi Alev Keser’in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından edildiği ortaya çıktı. Mustafa Can Keser, eşi Damla Ersubaşı’nı ve kardeşi Alev Keser’i dövdüğünü itiraf etti…

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 13.8.2020 08:57 Son Güncelleme: 13.8.2020 09:00 ABONE OL
Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘Darp ettim pişmanım’

Sihirli Annem dizisiyle ünlenen ve son dönemde özel hayatında yaşadığı problemler ile gündeme gelen , dört yıllık eşi 'e davası açtı.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘Darp ettim pişmanım’

Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Ersubaşı, hamileliği döneminde ihanete uğradığı haberleriyle şoke olmuş, olay sonrası " var diyemem, olayı atlatmaya çalışıyoruz" demişti.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘Darp ettim pişmanım’

Öte yandan eşi 'ya psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilen gece kulübü işletmecisi 'in, 2017 yılında eşini ve kız kardeşi Alev Keser'i ettiği ve mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘Darp ettim pişmanım’

PARA CEZASI ALDI

Keser'in ofisinde yaşanan sonrası Ersubaşı'nın eşinden şikayetçi olmadığı, görümcesi Alev Keser'in ise kardeşinin cezalandırılmasını istediği öğrenildi.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘Darp ettim pişmanım’

Kardeşinin şikayetinin ardından Keser, kasten yaralama suçundan 140 gün adli para cezasına çarptırılmış.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘Darp ettim pişmanım’

'EŞİM BİZİ DARP ETTİ AMA ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Oyuncu , olayıyla ilgili ifadesinde şunları anlattı: "Eşime sürpriz yapmak için görümcemle sahibi olduğu gece kulübüne gittik. Ofisinde bizi dövdü. Polisler geldi, kurtulduk ama ben kendisinden şikayetçi değilim."

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘Darp ettim pişmanım’

Kardeşinden şikayetçi olan Alev Keser ise şöyle konuştu: "Damla'nın üzerine yürüdü, ben de ona zarar vermesini önlemek için önüne geçtim.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘Darp ettim pişmanım’

Bizi 3.5 saat öldürme maksadıyla dövdü, kafamıza kül tablaları ile vurdu. Olay yüzünden hâlâ psikolojim düzelmedi. Davaya katılma talebim var, kardeşim cezalandırılsın."

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘Darp ettim pişmanım’

'SUÇUMU KABUL EDİYORUM PİŞMANIM'

Olay sonrası karakolda ifade veren 'in ise suçunu kabul ettiği öğrenildi. Keser, "Ben gece kulübünde çalışıyorum, alkollüydüm.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘Darp ettim pişmanım’

Eşimi ve kardeşimi ettim, pişmanım. Ama kül tablası ile vurmadım, elimle darp ettim" dedi.

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Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘Darp ettim pişmanım’
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