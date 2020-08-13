Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser’in boşanmalarının altında yatan gerçek ortaya çıktı! ‘Darp ettim pişmanım’

'EŞİM BİZİ DARP ETTİ AMA ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Oyuncu Damla Ersubaşı, darp olayıyla ilgili ifadesinde şunları anlattı: "Eşime sürpriz yapmak için görümcemle sahibi olduğu gece kulübüne gittik. Ofisinde bizi dövdü. Polisler geldi, kurtulduk ama ben kendisinden şikayetçi değilim."