Haberler Günaydın Haberleri İlker Kaleli'den aşk itirafı! İlker Kaleli güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı!

'den ! İlker Kaleli güzel oyuncu ile yeni bir aşka yelken açtı!

Başarılı oyuncu ile kendisinden 13 yaş küçük olan güzel oyuncu Biran Danla Yılmaz'ın aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla ilgi çeken , oldukça konuşulmuştu. Biran Damla Yılmaz gönlünü yakışıklı oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdı. Son olarak oyuncu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti. İlker Kaleli, "Bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" diyerek ilişkisini kabul etti.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 13:57 Son Güncelleme: 13.8.2020 14:25 ABONE OL
İlker Kaleli'den aşk itirafı! İlker Kaleli güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı!

Başarılı oyuncu ile kendisinden 13 yaş küçük olan güzel oyuncu Biran Danla Yılmaz'ın aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

İlker Kaleli'den aşk itirafı! İlker Kaleli güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı!

Karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla ilgi çeken , oldukça konuşulmuştu. Biran Damla Yılmaz gönlünü yakışıklı oyuncu 'ye kaptırdı.

İlker Kaleli'den aşk itirafı! İlker Kaleli güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı!

Son olarak oyuncu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen , ile aşk yaşadığını itiraf etti.

İlker Kaleli'den aşk itirafı! İlker Kaleli güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı!

AŞKINI KABUL ETTİ

Habertürk'te yer alan habere göre: Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen , son günlerde adı aşk dedikodularına karıştığı hakkındaki sorulara "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" şeklinde konuştu.

İlker Kaleli'den aşk itirafı! İlker Kaleli güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı!

Gazetecilerin "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine gülen oyuncu "Bunlar özel hayata giriyor, ben fazla konuşmuyorum" yanıtını verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İlker Kaleli'den aşk itirafı! İlker Kaleli güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA