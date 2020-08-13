İlker Kaleli'den aşk itirafı! İlker Kaleli güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı!

Başarılı oyuncu İlker Kaleli ile kendisinden 13 yaş küçük olan güzel oyuncu Biran Danla Yılmaz'ın aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
Karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla ilgi çeken Biran Damla Yılmaz, oldukça konuşulmuştu. Biran Damla Yılmaz gönlünü yakışıklı oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdı.
Son olarak oyuncu Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti.
AŞKINI KABUL ETTİ
Habertürk'te yer alan habere göre: Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen İlker Kaleli, son günlerde adı aşk dedikodularına karıştığı Biran Damla Yılmaz hakkındaki sorulara "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" şeklinde konuştu.
Gazetecilerin "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine gülen oyuncu "Bunlar özel hayata giriyor, ben fazla konuşmuyorum" yanıtını verdi.