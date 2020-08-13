Müzedeki Mona Lisa

Dünyaca ünlü oyuncu ve yazar Fadik Sevin Atasoy'un yazdığı ve premier'ini Amerika'da yaptığı, Türkiye'de kapalı gişe sahnelediği 'Bir Esin Perisi Muse 90401', bu kez festival filmi olarak Amerika'ya gidiyor. Atasoy'un İngilizce ve Türkçe yazdığı tek kişilik müzikal film, Türkiye'nin en büyük çağdaş sanatlar müzelerinden biri olan CER Modern Müzesi'nde çekildi. Görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak'ın yaptığı film, biletli olarak online izlenebilecek. 'Bir Esin Perisi Muse 90401', festival süresince bugün ve 14,15, 20, 22 Ağustos tarihlerinde seyirci ile buluşacak.