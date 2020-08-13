Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 13 Ağustos 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Ağustos 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 13 Ağustos 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yatırımların boyutu değişirken" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: ''Eldeki bir kuş, daldaki iki kuştan iyidir'' Mars-Plüton 90'lığı jeopolitik konuları önümüze getirecek. Limanlarda yer alan marinaların yat sektörüne verdiği ağırlık artabilir. Lüks tüketim vergisinde indirimine gidileceği haberleri sosyal medyanın anlık gündemi olabilir.
Koç: Maddi açıdan sıkışabilirsin. Yakın bir arkadaşın urumun farkında. Gün içinde onunla iletişime geçerek durumu çözmeye çalışabilirsin. Toplumsal konulara karşı daha duyarlı davranıyorsun.
Boğa: Evinin perdelerini değiştirme kararı alabilirsin. Yaşadığın yerin havasını değiştirmek istiyorsun. Dekoratif ürünler satan yerleri gezebilirsin.
İkizler: Ani duygusal geçişler yaşıyorsun. Bu durumu kontrol altına almak istiyorsun. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan sevgilin sana bu konuda yardımcı olabilir.
Yengeç: Gerginliklerden uzak durmak isteyeceğin bir güne uyanıyorsun. İş yerinde arkadaşların arasında görev dağılımı ile ilgili tartışma çıkabilir. Sessiz kalmayı tercih ediyorsun.
Aslan: İş yerinde patronunun güvendiği bir elemanı olman üzerine fazla sorumluluk verilmesine neden oluyor. Durumdan şikayetçi değilsin sevdiğin bir mesleki alanda çalışıyorsun.
Başak: Çevrendeki arkadaşlarının senden gizlediği bir şeyler olduğunu sezebilirsin. Bu konuda net bilgi edinmek için yakın dostunun ağzını yokluyorsun. Kaygıların yersiz olabilir, fazla evham yapıyorsun.
Terazi: Sahiplenici tavrın içinde bulunduğun tüm ortamlarda kendini gösteriyor. Evli bir Terazi burucuysan eşinin her türlü ihtiyacına eksiksiz yardım olabilirsin. Bu davranışın ile etrafına örnek gösteriliyorsun.
Akrep: Sahiplendiğin evcil hayvanının sağlık sorunları ile uğraşabilirsin. Geçmişi değerlendirmeye aldığın bir gün oluyor. Bu konuda daha önce farkında olmadığı ayrıntıları tespit edebilirsin.
Yay: Kimse ile kötü geçinmek istemiyorsun. İnsanlar ile iletişim kurarken kullandığın kelimeleri özenli seçiyorsun. Çocukları olan bir Yay burcuysan onlara keyifli hobiler kazandırabilirsin.
Oğlak: Kendi işinin sahibi bir Oğlak burcuysan çalışanlarına karşı kısıtlayıcı bir tavırda olabilirsin. Ancak bu davranışını mantıklı sebeplere dayandırıyorsun. Zamanında yaptığı tasarrufların bugün faydasını görebilirsin.
Kova: Unutkanlığın üzerinde olabilir. Cüzdan telefon gibi kişisel eşyalarını iş yerinde unutabilirsin. Beslenme alışkanlığında yaptığın değişim mideni rahatsız edebilir. Karın ağrıları ile uğraşabilirsin.
Balık: Güne erken başlıyorsun. Motivasyonunu yüksek tutmak için kendine hazırladığın müzik listesini dinleyebilirsin. Evin bazı eksiklerini gidermek isteyebilirsin. Hesaplı ürünleri tercih ediyorsun.
YATIRIMLARIN BOYUTU DEĞİŞİRKEN
Dünyamız her dakika gelişmeye devam ederken endüstrinin de geliştiğini duyuyoruz. Sanayi devriminden bu yana değişimin en büyük ayak seslerini veren sanayi sektörü artık yeni enerji kaynaklarının peşinde.
Hammadde Arayışı
Güncel gelişmeler ve teknolojinin artık bambaşka bir boyuta geçmesi enerji sektörünün geleneksek normları kırıp alternatif arayışlara geçmesine ön ayak oldu. Dünya çapında önemli bir Pazar ağına sahip olan makine teknolojilerinin kullandığı ham maddeler ise hem geliştirilmek isteniyor hem de yeni ham maddelerin keşfi için yoğun mesailer harcanıyor. Üreticiler uluslararası pazarda karlarını arttırmak isterken sınırlı oranda olan enerji kaynaklarının azlığı elleri ve kolları bağlıyor.
Geleneksel Ticarete Elveda
Dünyadaki gelişmelerin yakın takipçisi olan üreticiler hem yeni pazarların arayışına giriyor hem de kar marjlarını nasıl arttırabilirler bunun muhasebesini yapıyor. Etkinliklerini zamanında geleneksel ticaret kolları ile sağlamış olan markalar ise artık gelişen teknolojiyle tozlu raflara kalkmak istemiyorlar. Gelişen dünyaya ayak uydurmak teknoloji ve yeni kaynaklar ile entegre olmaktan geçiyor sonuçta. Peki dünyada adından söz ettiren yeni enerji kolları ve arayışta bulunulan alanlar nedir?
İthalat ve İhracatın Evrimi
Büyük şirketler ve markalar geçmişte kullandıkları ticaret şekilleriyle bugüne kadar gelmiş olsa da günümüz dünyasına ayak uydurmak ve bulundukları konumu kaybetmemek adına kendilerini de geliştirmek zorundalar. Lojistik alanında gelişen teknolojiler de üreticilerin elini rahatlatmakla kalmayıp ticareti bambaşka bir boyuta taşımıştır. Düşünün ki artık lojistik ve kargo sektörünün dahi insansız prototipleri hazırlanmakta. Bu bağlamda piyasadan silinmek istemeyen şirketler de kendilerini bu hususta geliştirmek isteyecekler. En önemlisi ise yeni lojistik teknolojilerinin altından daha değerli olacağını konuşabiliriz.
Ağırlıklı olarak hem yönetim kadrolarında hem de imalat ekibinde köklü değişimlerin arifesinde olan şirketler yatırımlarını sürdürülebilir ve sürekli gelişim içinde olan alanlara kaydırmak istiyorlar. Anlaşılması zor bir yıldan geçerken yatırımların ekseninin kaydığını en ön sıralardan izleyeceğiz.
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