Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 13 Ağustos 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Başak: Çevrendeki arkadaşlarının senden gizlediği bir şeyler olduğunu sezebilirsin. Bu konuda net bilgi edinmek için yakın dostunun ağzını yokluyorsun. Kaygıların yersiz olabilir, fazla evham yapıyorsun.

Terazi: Sahiplenici tavrın içinde bulunduğun tüm ortamlarda kendini gösteriyor. Evli bir Terazi burucuysan eşinin her türlü ihtiyacına eksiksiz yardım olabilirsin. Bu davranışın ile etrafına örnek gösteriliyorsun.

Akrep: Sahiplendiğin evcil hayvanının sağlık sorunları ile uğraşabilirsin. Geçmişi değerlendirmeye aldığın bir gün oluyor. Bu konuda daha önce farkında olmadığı ayrıntıları tespit edebilirsin.

Yay: Kimse ile kötü geçinmek istemiyorsun. İnsanlar ile iletişim kurarken kullandığın kelimeleri özenli seçiyorsun. Çocukları olan bir Yay burcuysan onlara keyifli hobiler kazandırabilirsin.

Oğlak: Kendi işinin sahibi bir Oğlak burcuysan çalışanlarına karşı kısıtlayıcı bir tavırda olabilirsin. Ancak bu davranışını mantıklı sebeplere dayandırıyorsun. Zamanında yaptığı tasarrufların bugün faydasını görebilirsin.

Kova: Unutkanlığın üzerinde olabilir. Cüzdan telefon gibi kişisel eşyalarını iş yerinde unutabilirsin. Beslenme alışkanlığında yaptığın değişim mideni rahatsız edebilir. Karın ağrıları ile uğraşabilirsin.

Balık: Güne erken başlıyorsun. Motivasyonunu yüksek tutmak için kendine hazırladığın müzik listesini dinleyebilirsin. Evin bazı eksiklerini gidermek isteyebilirsin. Hesaplı ürünleri tercih ediyorsun.