Yeditepe’de iki farklı ses

TÜRKİYECumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri, geçtiğimiz akşam Buray ve Fikret Dedeoğlu ile devam etti. Türk pop müziğinin sevilen ismi Buray, sevilen şarkılarıyla müzik ziyafeti verdi. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Buray, enerjisiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Fikret Dedeoğlu da kendine has yorumuyla güzel bir konsere imza attı.USTAoyuncu Oya Başar'ın Begüm Birgören'le rol aldığı 'Plastik Aşklar' adlı oyun, önceki gün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi. Komedi türündeki oyun sonunda Başar ile Birgören sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Başar, beş ay aradan sonra yeniden seyirciyle buluştukları için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.MURAT Çeri'nin ilk uzun metrajlı filmi 'Bir Düş Gördüm', 5. Scandinavian Uluslararası Film Festivali'nin yarışmalı bölümünde gösterilecek. Uluslararası ismi 'In My Dream' olan film, sinemaseverlerin yakından tanıdığı büyük yönetmenlerin filmleriyle yarışacak. Festival, 22-26 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya'da gerçekleşecek. Gerede-Seben, Nallıhan Kuş Cenneti, Tuz Gölü ve İstanbul'da çekilen film; dokuz yaşındaki Tarık'ın yaşadığı bir trafik kazası sonrası başından geçenleri anlatıyor.İSTANBUL Modern Sinema, çevrimiçi gösterimlerini sürdürüyor. Yaz günleri temalı film programı Yaz Havası, 20-27 Ağustos tarihleri arasında müzenin web sitesi üzerinden yayınlanacak. Yaz Havası adlı film seçkisinde; erken dönem sinemadan kısa film örneklerinin yanı sıra Theo van Gogh'un, Heere Heeresma'nın çok satan romanından uyarladığı 'Sahilde Bir Gün' adlı uzun metrajı da yer alıyor.DAHA önce mağazalarının ev sahipliğinde gerçekleşen D&R imza günleri, kitapseverlerin, yazarların ve toplumun sağlığı göz önünde bulundurularak online ortama taşınıyor. D&R, yarınki ilk online imza gününde başarılı yazar Caner Yaman'ı okurlarıyla buluşturarak yepyeni bir dönemi başlatıyor. Yazarla okuyucuyu buluşturmanın önemini vurgulayan ve teknoloji ile edebiyatı bir araya getiren D&R online imza günleri, önümüzdeki günlerde de devam edecek.