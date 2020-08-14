Haberler Günaydın Haberleri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den övgü dolu sözler… "Burak harika bir baba"

’ın yıldızı ’in eşi ’den övgü dolu sözler… "Burak harika bir "

ATV dizisi ''ın başrol oyuncusu , eşi 'le Bebek Otel'deydi. Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuş, bebekleri ’ı 2019'da kucaklarına almıştı. Fahriye Evcen, "Annelik çok güzel. Burak da harika bir " dedi. Çiftin Ferrari marka araçlarına oğulları Karan'ın isminin baş harflerinden oluşan plaka yaptırdığı görüldü.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 14.8.2020 14:05 Son Güncelleme: 14.8.2020 14:06 ABONE OL
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den övgü dolu sözler… Burak harika bir baba

, önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan eşi ile birlikte Bebek'te görüntülendi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den övgü dolu sözler… Burak harika bir baba

"AİLECEK GAYET İYİYİZ"

ile , soruları yanıtlarken keyifli halleri ile de dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den övgü dolu sözler… Burak harika bir baba

Bodrum tatilinden dönen ünlü çift, "Çok güzel geçti. Bu ara dinlenme moduna geçtik. Ailecek gayet iyiyiz" dedi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den övgü dolu sözler… Burak harika bir baba

"BURAK HARİKA BİR BABA"
Geçtiğimiz aylarda bir yaşına basan bebek ile ilgili konuşan , "Annelik çok güzel bir duygu. Gayet de iyi gidiyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den övgü dolu sözler… Burak harika bir baba

Tabii ki ilk zamanlar yorucu geçti ama şimdi çok güzel ve alıştık" şeklinde konuştu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den övgü dolu sözler… Burak harika bir baba

, eşine "Burak harika bir " şeklinde iltifatlar yağdırdı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den övgü dolu sözler… "Burak harika bir baba"
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