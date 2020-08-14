Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den övgü dolu sözler… "Burak harika bir baba"

Burak Özçivit, önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile birlikte Bebek'te görüntülendi.
"AİLECEK GAYET İYİYİZ"
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, soruları yanıtlarken keyifli halleri ile de dikkat çekti.
Bodrum tatilinden dönen ünlü çift, "Çok güzel geçti. Bu ara dinlenme moduna geçtik. Ailecek gayet iyiyiz" dedi.
"BURAK HARİKA BİR BABA"
Geçtiğimiz aylarda bir yaşına basan Karan bebek ile ilgili konuşan Fahriye Evcen, "Annelik çok güzel bir duygu. Gayet de iyi gidiyor.
Tabii ki ilk zamanlar yorucu geçti ama şimdi çok güzel ve alıştık" şeklinde konuştu.