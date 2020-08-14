Murat Boz'dan Melis İşiten aşkı ile ilgili yanıt geldi! Murat Boz ile Melis İşiten birlikte mi?

"AŞK İDDİALARINI YALANLADI"

Yakışıklı popçu oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafı beğenmesi sonrası ortaya çıkan aşk iddialarına cevap verdi. Popçu, "Ben beğendiğim resimleri ve yazıları beğenirim arkadaşlar. Sadece bir beğenme var. Düşündüğünüz gibi bir şey yok" diyerek aşk iddialarını yalanladı.