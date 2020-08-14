Murat Boz'dan Melis İşiten aşkı ile ilgili yanıt geldi! Murat Boz ile Melis İşiten birlikte mi?

Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten arasında neler oluyor? Geçtiğimiz gün Murat Boz ile Melis İşiten'in aşk yaşadığı haberi bomba etkisi yaratmıştı.
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile şarkıcı Murat Boz'un sosyal medyada birbirlerini beğenmeleriyle ortaya atılan aşk iddiaları çok konuşulmuştu. Melis İşiten ile Murat Boz ikilisinden ilk açıklama yakışıklı şarkıcıdan geldi.
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddia edilen Murat Boz, Bebek'te spor salonundan çıkarken görüntülendi.
"AŞK İDDİALARINI YALANLADI"
Yakışıklı popçu oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafı beğenmesi sonrası ortaya çıkan aşk iddialarına cevap verdi. Popçu, "Ben beğendiğim resimleri ve yazıları beğenirim arkadaşlar. Sadece bir beğenme var. Düşündüğünüz gibi bir şey yok" diyerek aşk iddialarını yalanladı.
Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Murat Boz'un ayrıldığı sevgilisi Aslı Enver ile anılmış, hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti.