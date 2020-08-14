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'dan aşkı ile ilgili yanıt geldi! Murat Boz ile Melis İşiten birlikte mi?

ile 'nun eski eşi arasında neler oluyor? Geçtiğimiz gün Murat Boz ile Melis İşiten'in aşk yaşadığı haberi bomba etkisi yaratmıştı. Melis İşiten ile şarkıcı Murat Boz'un sosyal medyada birbirlerini beğenmeleriyle ortaya atılan çok konuşulmuştu. Melis İşiten ile Murat Boz ikilisinden ilk açıklama yakışıklı şarkıcıdan geldi. Murat Boz Melis İşiten ile aşk iddialarına yanıt verdi. İşte ...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 11:08 Son Güncelleme: 14.8.2020 11:35 ABONE OL
Murat Boz'dan Melis İşiten aşkı ile ilgili yanıt geldi! Murat Boz ile Melis İşiten birlikte mi?

ile 'nun eski eşi arasında neler oluyor? Geçtiğimiz gün Murat Boz ile Melis İşiten'in aşk yaşadığı haberi bomba etkisi yaratmıştı.

Murat Boz'dan Melis İşiten aşkı ile ilgili yanıt geldi! Murat Boz ile Melis İşiten birlikte mi?

'nun eski eşi ile şarkıcı 'un sosyal medyada birbirlerini beğenmeleriyle ortaya atılan çok konuşulmuştu. Melis İşiten ile Murat Boz ikilisinden ilk açıklama yakışıklı şarkıcıdan geldi.

Murat Boz'dan Melis İşiten aşkı ile ilgili yanıt geldi! Murat Boz ile Melis İşiten birlikte mi?

'nun eski eşi ile aşk yaşadığı iddia edilen , Bebek'te spor salonundan çıkarken görüntülendi.

Murat Boz'dan Melis İşiten aşkı ile ilgili yanıt geldi! Murat Boz ile Melis İşiten birlikte mi?

"AŞK İDDİALARINI YALANLADI"

Yakışıklı popçu oyuncu 'nun eski eşi 'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafı beğenmesi sonrası ortaya çıkan aşk iddialarına cevap verdi. Popçu, "Ben beğendiğim resimleri ve yazıları beğenirim arkadaşlar. Sadece bir beğenme var. Düşündüğünüz gibi bir şey yok" diyerek aşk iddialarını yalanladı.

Murat Boz'dan Melis İşiten aşkı ile ilgili yanıt geldi! Murat Boz ile Melis İşiten birlikte mi?

Öte yandan 'nun adı bir dönem 'un ayrıldığı sevgilisi Aslı Enver ile anılmış, hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti.

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Murat Boz'dan Melis İşiten aşkı ile ilgili yanıt geldi! Murat Boz ile Melis İşiten birlikte mi?
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