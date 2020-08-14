Ünlü şarkıcı Altay: Üvey kızını nüfusuna aldırmak için dava açtı

Ünlü şarkıcı Altay, 2002 yılında Gülsün Biber ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten çocukları olmayan çift, Biber'in önceki evliliğinden olan kızı ile yıllardır birlikte yaşıyor. Zeynep Kılıç'ı kendi evladı yerine koyan Altay, ona her fırsatta maddi ve manevi anlamda destek oluyor.Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde, kendi çocuğu olmadığı için Zeynep'in resmi olarak kızı olması için harekete geçti.ALTAY, üvey kızı Zeynep'in babasının vefat ettiğini ve kızı olmasını engelleyen hiçbir faktör olmadığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, onu evlat edinmek için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.