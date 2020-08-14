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Ünlü şarkıcı : Üvey kızını nüfusuna aldırmak için dava açtı

Ünlü şarkıcı , eşi Gülsün Biber’in önceki evliliğinden olan kızı ’ı evlat edinmek için mahkemeye başvurdu. Altay, üvey kızının babasının vefat ettiğini belirtip Zeynep’i nüfusuna kaydettirmek için dava açtı

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Ünlü şarkıcı Altay: Üvey kızını nüfusuna aldırmak için dava açtı
Ünlü şarkıcı Altay, 2002 yılında Gülsün Biber ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten çocukları olmayan çift, Biber'in önceki evliliğinden olan kızı ile yıllardır birlikte yaşıyor. Zeynep Kılıç'ı kendi evladı yerine koyan Altay, ona her fırsatta maddi ve manevi anlamda destek oluyor.

ÇOCUĞU OLMADI
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde, kendi çocuğu olmadığı için Zeynep'in resmi olarak kızı olması için harekete geçti.

İSTİHBARAT HİÇBİR ENGEL KALMADI
ALTAY, üvey kızı Zeynep'in babasının vefat ettiğini ve kızı olmasını engelleyen hiçbir faktör olmadığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, onu evlat edinmek için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

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Ünlü şarkıcı Altay: Üvey kızını nüfusuna aldırmak için dava açtı
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