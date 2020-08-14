Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 14 Ağustos 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Ağustos 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 14 Ağustos 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Türkiye'nin bekar güzellerini ne bekliyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: ''Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.'' Merkür - Jüpiter iletişimiyle beraber ülkemizin önde gelen operatör (GSM) şirketlerinin başına gelenleri konuşabiliriz. Bu şirketlerin bir takım yasal düzenlemeleri kamuoyunda dayatma olarak algılanabilir. Global firmalarda çalışanları yakından ilgilendiren günler başlıyor. Bu dönemde home office çalışanların hakları, gündemin başka bir tartışma konusu olabilir.
Koç: Kaybettiğini sandığın bir eşyanın aslında burnunun ucunda olduğunu fark edemeyebilirsin. Özel hayatında yaşanan sıkıntıları bugün aşıyorsun. İlişkinde yaşadığın gel git ruh halini bir dengeye oturtuyorsun.
Boğa: Duygularını ifade etmekte güçlük çekiyor olabilirsin. Bu da gün içinde seni yanlış anlayanların sayısının artmasına neden oluyor. Hislerinin sesi olmayı başarmalısın.
İkizler: İletişim manasında kopuk olduğun bir akraban ile bir araya gelebilirsin. Biraz sohbet ettikten sonra aranızda bir sıcaklık olabilir. Ticaretle uğraşan bir İkizler burucuysan kendini finansal anlamda güvende tutmak isteyebilirsin.
Yengeç: Güne evde temizlik yaparak başlıyorsun. Çocukları olan bir Yengeç burcuysan onlar sana yardımcı oluyor. Bu hareketleri seni duygulandırabilir. Ev içinde dayanışması olması işlerin çabuk bitmesini sağlıyor.
Aslan: Meslek alanında kendini geliştirmek için çeşitli konferanslara katılabilirsin. Kendine katkı sağladığını düşündüğün her türlü fırsatı değerlendiriyorsun. Bugün çevrende menfaat güden insanları eleyebilirsin.
Başak: İş yerinde işleri erken bitirmen göze batabilir. Kendi işlerinin dışında çalışma arkadaşlarına yardım ediyorsun. Onlar arasındaki saygınlığın artabilir. Gün içinde kendine vakit ayırmayı ihmal etmemelisin.
Terazi: Yeni aldığın kıyafetlere arkadaşların kötü yorumda bulunmasına aldırış etmiyorsun. Tarzını yansıttığını düşündüğün kıyafetleri giymekte cesur davranabilirsin. Kendine has bir tarzın var.
Akrep: Sosyal yaşantından yorulduğunu fark edebilirsin. İnsan ilişkilerinden kendini biraz geri çekiyorsun. Bu durum arkadaşların tarafından yanlış anlaşılabilir.
Yay: Kültürel açıdan kendini geliştirmek isteyebilirsin. Yaşadığın yerdeki tarihi mimariler ile yakından ilgilenebilirsin. Sevgilisinden yeni ayrılmış bir Yay burcuysan bu tür uğraşılar ile aklını dağıtıyorsun.
Oğlak: Üretkenliğin hat safhada olabilir. Sanatla uğraşan bir Oğlak burcuysan kariyerin ile alakalı önemli adımlar atabilirsin. Ailene olan bağlılığın sana ruhsal olarak güven sağlıyor.
Kova: Çevrendeki bir yakının geçirdiği rahatsızlık nedeni ile bazı işlerini iptal etmen gerekebilir. Güvendiğin bir ortağa sahip olmanın verdiği rahatlıkla hareket ediyorsun. Gün içinde kırmızı çizgilerini ihlal etmeye çalışanlara karşı tavrın net.
Balık: Kendine potansiyel tehlike olarak gördüğün insanlara karşı daha temkinli yaklaşabilirsin. İlişkisi yeni bitmiş bir Balık burcuysan geçmişe üzülmek yerine kendine dersler çıkarmaya başlıyorsun.
TÜRKİYE'NİN BEKAR GÜZELLERİNİ NE BEKLİYOR?
Ülkemizin hem güzellikleriyle hem de içinde bulundukları projeler ile adlarından oldukça söz ettiren ünlülerimiz önümüzdeki günlerde nasıl konuşulacaklar? Gelin Türkiye'nin bekar güzellerini neler bekliyor, öğrenelim.
Melisa Şenolsun
Merkür Retrosu'nda doğmuş, Ay burcu Kova olan ve güzelliğiyle dikkat çeken Melisa Şenolsun önümüzdeki günlerde sadece dijital platformlarda yayınlanan dizilerle ön plana çıkmayacak. Aynı zamanda önemli gelişmelere gebe olan aşk hayatıyla da gündeme gelecek. Şenolsun'un haritası, halihazırda devam eden bir ilişkisi olsa da bu ilişkinin istediği düzeyde olmayacağını ve kendisi gibi oyuncu birisiyle yolunun kesişeceği üzerinde duruyor. Kariyerinde önemli virajlar verecek olan güzel oyuncu Türkiye'den Dünyaya açılan önemli oyucularımızdan birisi olacak.
Retro var, Haksızlık Yok!
Doğduğu zaman diliminde Merkür Retrosu olduğu için haksızlığa olan tavrını net bir şekilde göreceğimiz Melisa Şenolsun sosyal medyada yaşayabileceği gerginliklerle de gündeme gelebilir. Bu bağlamda sosyal medya hesapları üzerinden ailesi ile ilgili bir takım yorumlara maruz kalacak genç oyuncu vereceği sert cevaplar ile de gündeme gelebilir. Açıkçası Gök kubbe Melisa Şenolsun'un önümüzdeki iki yıl içerisinde en çok konuşulacak ünlülerden olacağının üzerinde duruyor.
Eda Ece
Burcu İkizler, Ay burcu Boğa, Satürn'ü Oğlak, Yeniay fazında doğmuş güzeller güzeli oyuncu Eda Ece'yi hem evli hem de çocuklu görebilecek miyiz? Elbette göreceğiz. Ancak gökyüzü onun ileride çok farklı projelerde yer alacağını, şuanda devam eden projesinin de önümüzdeki Mayıs ayına kadar sonlanabileceğini işaret ediyor.
Ekim ve Kasım'a Dikkat!
En önemlisi ise Mars'ı Koç olan Eda Ece, 2020'nin Ekim ve Kasım aylarında hayatında önemli yer tutacak kırılmalardan geçebilir. Gülümsemesiyle içimizi ısıtan ve bizleri de güldüren güzel oyuncunun popülaritesi 2021 yılının Mayıs ayına kadar aralıksız olarak devam edecek. Dirençli ve güçlü bir haritaya sahip olan Ece, yaşayabileceği bütün olumsuzlukları ardında bırakmayı bilecek. Ekim ve Kasım ayında Eda Ece'yi daha çok konuşurken, aklımızda 'evli, mutlu, çocuklu' kelimeleri çınlayabilir.
Burcu Özberk
Burcu Yay, Ay burcu İkizler, Mars'ı Akrep olan ve 12 Aralık 1989 yılında Dolunay fazında doğan, haritasında olukça Oğlak olan Burcu Özberk gerek aşk hayatı gerekse ilişikleri ile gündeme gelecek.
Romantik Komediye Tam Gaz Devam!
Son zamanlarda romantik komedi türünün aranan yüzü olan Özberk, 2021'e kadar başlayacağı yeni projeleri ile de bizleri şaşırtabilir. Burcu Özberk yeni yılda farklı projelerde olacak mı yoksa romantik – komedi türüne devam mı edecek? Derseniz, güzel oyuncu romantik komedi türüne devam edecek. Natal haritası da Özberk'in kendisi gibi oyuncu olan birisi ile yakınlaşacağını vurguluyor. İkili ilişiklerde çok yorulmuş ve kalbi kırılmış güzel oyuncu baskın ve dirayetli yapısıyla kendisini fark ettirecek.
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