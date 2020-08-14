Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 14 Ağustos 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Ağustos 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 14 Ağustos 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Türkiye'nin bekar güzellerini ne bekliyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 AĞUSTOS 2020 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: ''Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.'' Merkür - Jüpiter iletişimiyle beraber ülkemizin önde gelen operatör (GSM) şirketlerinin başına gelenleri konuşabiliriz. Bu şirketlerin bir takım yasal düzenlemeleri kamuoyunda dayatma olarak algılanabilir. Global firmalarda çalışanları yakından ilgilendiren günler başlıyor. Bu dönemde home office çalışanların hakları, gündemin başka bir tartışma konusu olabilir.

Koç: Kaybettiğini sandığın bir eşyanın aslında burnunun ucunda olduğunu fark edemeyebilirsin. Özel hayatında yaşanan sıkıntıları bugün aşıyorsun. İlişkinde yaşadığın gel git ruh halini bir dengeye oturtuyorsun.

Boğa: Duygularını ifade etmekte güçlük çekiyor olabilirsin. Bu da gün içinde seni yanlış anlayanların sayısının artmasına neden oluyor. Hislerinin sesi olmayı başarmalısın.

İkizler: İletişim manasında kopuk olduğun bir akraban ile bir araya gelebilirsin. Biraz sohbet ettikten sonra aranızda bir sıcaklık olabilir. Ticaretle uğraşan bir İkizler burucuysan kendini finansal anlamda güvende tutmak isteyebilirsin.

Yengeç: Güne evde temizlik yaparak başlıyorsun. Çocukları olan bir Yengeç burcuysan onlar sana yardımcı oluyor. Bu hareketleri seni duygulandırabilir. Ev içinde dayanışması olması işlerin çabuk bitmesini sağlıyor.

Aslan: Meslek alanında kendini geliştirmek için çeşitli konferanslara katılabilirsin. Kendine katkı sağladığını düşündüğün her türlü fırsatı değerlendiriyorsun. Bugün çevrende menfaat güden insanları eleyebilirsin.