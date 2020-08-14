Yalıkavak’ta alışveriş şenliği

BOdrum'da geleneksel hale gelen BİKAP Alışveriş Şenliği, geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Erkan Ünal ev sahipliğinde Yalıkavak Moon Beach'te bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte birçok marka Bodrumlularla bir araya geldi. Şenlikte Selen Görgüzel, Melda Aksu gibi ünlü isimler stantlarıyla yoğun ilgiyle karşılandı. Şenliğe katılanlar arasında; Pervin Ersoy, Zeynep Yılmaz, Nuri-Tuba Develi, Ebru Çarıkçılar, Sinem Sancaktar, Serkan- Ebru Çağrı, Gülperi Bayraktar, Hanife Akdağ, Açelya Elmas, Özlem Yıldız ve Serap Sarı gibi isimler de vardı.