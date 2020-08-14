TürkiyeCumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri, devam ediyor. Proje kapsamında Ömer Çelik ve Alper Kış seyirciyle buluştu. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan İstanbul Yeditepe Konserleri, her akşam 21:00'de izleyicilerle ünlü isimleri buluşturmaya devam edecek.'MİNYATÜR2.0: Güncel Sanatta Minyatür' sergisi Pera Müzesi'nde ziyarete açıldı. Minyatüre yeni bir bakış sunan eserleri bir araya getiren sergi, farklı coğrafyalardan sanatçıları bir araya getiriyor.'KAYNAŞMA-Fusion' projesiyle üç Türk bestecisine yaylı enstürüman siparişi veren Gedik Sanat; müziğin üç farklı döneminin en ünlü üç eserini günümüz Türk bestecilerinin yorumlarıyla kaynaştırmayı hedefliyor. Dönem ve stillerin bir bütün olduğunun altını çizen proje kapsamında; ilk performanslar, Gedik Sanat sosyal medya hesaplarından 21-22- 23 Ağustos tarihlerinde saat 18.00'de üç bölüm halinde yayınlanacak.OLUŞTURDUĞU müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, müzikseverleri 60 saniyede doğaçlama müzik yolculuğuna çıkarıyor. Doğaçlamanın başrolde olduğu #60secondsolo kapsamında düzenlenen serinin son konuğu Murat Ertel oldu. Zen ve Baba Zula gruplarıyla tanınan usta müzisyen Murat Ertel, Red Bull 60 Second Solo ile muhteşem bir performansa imza attı.