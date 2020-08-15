Haberler Günaydın Haberleri Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?

Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile Emre Şenol aşk mı yaşıyor?

Çocuklarının babası 'dan boşanmasının üzerinden 5 sene geçmesine rağmen başka bir isimler adı anılmayan Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen Çağla Şıkel'in kendisinden 10 yaş küçük isimle aşk yaşadığı haberi sosyal medyanın ilgi odağı oldu. olduğu iddia edilen Emre Şenol merak edilirken Çağla Şıkel'den yanıt geldi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen manken Çağla Şıkel, aşk iddialarını soran muhabirlere tepki gösterdi. Çağla Şıkel net bir cevap vermemesiyle kafaları karıştırdı. İşte Çağla Şıkel'in aşk yaşadığı iddia edilen DJ Emre Şenol...

Giriş Tarihi: 15.8.2020 15:56 Son Güncelleme: 15.8.2020 16:11 ABONE OL
Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?

Çocuklarının babası 'dan boşanmasının üzerinden 5 sene geçmesine rağmen başka bir isimler adı anılmayan Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu?

Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?

Magazin gündemine bomba gibi düşen Çağla Şıkel'in kendisinden 10 yaş küçük isimle aşk yaşadığı haberi sosyal medyanın ilgi odağı oldu. olduğu iddia edilen Emre Şenol merak edilirken Çağla Şıkel'den yanıt geldi.

Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen manken Çağla Şıkel, aşk iddialarını soran muhabirlere tepki gösterdi. Çağla Şıkel net bir cevap vermemesiyle kafaları karıştırdı.

Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?

"GEREKSİZ SORULAR SORUYORSUNUZ"

Nişantaşı'nda bir provaya giderken Uçankuş kameralarına yakalanan Çağla Şıkel, basın mensuplarını görünce panikledi. "Provam var geç kaldım" diyerek koşar adım uzaklaşan Şıkel, Emre Şenol ile hakkında çıkan aşk iddiaları hakkında gerildi.

Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?

Sorular karşısında oldukça gerilen ünlü manken, "Gereksiz sorular soruyorsunuz, bunun için mi bu kadar yol geldiniz" diyerek verdiği tepkiyle şaşırttı.

Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?

İşte Çağla Şıkel'in aşk yaşadığı iddia edilen Emre Şenol...

ARKADAŞINA GÖNDER
Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA