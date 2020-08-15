Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?

Çocuklarının babası Emre Altuğ'dan boşanmasının üzerinden 5 sene geçmesine rağmen başka bir isimler adı anılmayan Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu?
Magazin gündemine bomba gibi düşen Çağla Şıkel'in kendisinden 10 yaş küçük isimle aşk yaşadığı haberi sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Çağla Şıkel'in sevgilisi olduğu iddia edilen DJ Emre Şenol merak edilirken Çağla Şıkel'den yanıt geldi.
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen manken Çağla Şıkel, aşk iddialarını soran muhabirlere tepki gösterdi. Çağla Şıkel net bir cevap vermemesiyle kafaları karıştırdı.
"GEREKSİZ SORULAR SORUYORSUNUZ"
Nişantaşı'nda bir provaya giderken Uçankuş kameralarına yakalanan Çağla Şıkel, basın mensuplarını görünce panikledi. "Provam var geç kaldım" diyerek koşar adım uzaklaşan Şıkel, DJ Emre Şenol ile hakkında çıkan aşk iddiaları hakkında gerildi.
Sorular karşısında oldukça gerilen ünlü manken, "Gereksiz sorular soruyorsunuz, bunun için mi bu kadar yol geldiniz" diyerek verdiği tepkiyle şaşırttı.