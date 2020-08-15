Evliyiz mutluyuz tatildeyiz!

Ünlü sanatçı Levent Yüksel, yaz başında nikah masasına oturduğu eşi Özlem Öztürk'le tekneden fotoğraf paylaştı. Yüksel'in geçtiğimiz günlerde Bodrum'da verdiği konserinde parmağında yüzük olmadığı görülmüş, bu durum kafaları karıştırmıştı. Yüksel, eşiyle olan fotoğrafını 'Kadınım' notuyla paylaşarak son noktayı koydu.Gizem-Hakan Hatipoğlu çifti, kızları ile bu yaz ilk kez tatile çıktı. Hakan Hatipoğlu'nun işleri nedeniyle yeni tatil fırsatı yakalayan aile, sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapıyor.Ünlüşarkıcı Cenk Eren, Bodrum Meyhanesi by Ali Sayar'da konser verdi. Eren'i izleyenler arasında Ebru Çarıkçılar, Sinem Sancaktar, Melda Aksu, Mehmet Mutlu, Hidayet Sevinç ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan da vardı. Eren'in daveti üzerine sahneye çıkan Ahmet Selçuk İlkan bir anısını anlattı: "Üniversitenin ilk günü zümrüt gözlü bir hanımla karşılaştım. Büyülendim. Hayatımın ilk şarkısı 'Gözler Kalbin Aynasıdır'ı ona yazmıştımSınanÇalışkanoğlu, eşi Çiğdem Çalışkanoğlu için Bodrum Gümüşlük'te bulunan Mimoza Restaurant'ta sürpriz yaşgünü partisi organize etti. Eşi, bu jest karşısında çok mutlu oldu.Şarkıcı Cefi, önceki akşam Özel Gala konseptiyle Bodrum Yalıkavak'taki Pandemi Restaurant'da sahneye çıktı. Konserine 'Aşk Olsun' parçasıyla başlayan Cefi, merhum sanatçı Ferdi Özbeğen'in 'Dilek Taşı' şarkısını da seslendirdi. Şarkıcı, "Ferdi Özbeğen, Bodrum'un prensiydi. Rahmetle anıyoruz kendisini, çok güzel insandı" diyerek ustayı andı.Ünlü şarkıcı Betül Demir, bu yıl da Gökova'ya gitti. Bozcaada'da tatil yaptıktan sonra Gökova'ya geçen Demir, kitesörf yaptı. Özel eğitmen eşliğinde çalışan şarkıcı, müzikteki hünerlerini sporda da gösterdi.Ustaoyuncu Cüneyt Arkın ve oğulları Murat ve Kaan, birlikte çektirdikleri bir fotoğrafta 40 yıl önceki pozlarının aynısı verdi. Arkın, bu fotoğrafı Instagram'da paylaştıÜNLÜ oyuncu İbrahim Çelikkol, önceki gün 8 aylık oğlu Ali ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Baba-oğlun fotoğrafı binlerce beğeni aldıİŞ, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ev sahipliğinde düzenlenen 'Bodrum Loft'ta Sanat' etkinliğinde buluştu. Etkinlikte 134 sanat yapıtından oluşan 'Elementler' seçkisi sanatseverlere sunuldu.OyuncuŞebnem Bozoklu, annesi ile birlikte tatile çıktı. Bozoklu, tatilden bir fotoğrafını "Anneme 'Çok güzel çek' diyorum, 'Yavrum zaten çok güzelsin' diyor. Kuzey Ege'de kargaya yavrusunun kuzgun göründüğü sıradan bir gün daha" notuyla paylaştı.Cemıyethayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, önceki gün annesi Ender Mermerci'nin denizde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Mermerci, annesi için "Ailemizin direği" dedi.Şarkıcı Pınar Aylin, Ege tatiline devam ediyor. Önceki gün kumsalda fotoğraf paylaşan Aylin, sade Türk kahvesini çok sevdiğini söyledi.