Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 15 Ağustos 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 15 Ağustos 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Türkiye'nin gözde çiftlerinin geleceği" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: ''Sevda geçer yalan olur, sonra sokar yılan olur.'' Güneş - Plüton kontağıyla birlikte kendi topraklarımızın geleceğini daha çok konuşabiliriz. Dünyanın yeni derdi; Siber saldırılar olacak. Uluslararası bankaların güvenlik duvarlarının hacker lar tarafından aşılması herkesi huzursuz edebilir.
Koç: Yükseköğrenim gören bir Koç burcuysan bilimsel çalışmalarına yoğunlaşıyorsun. Gününü kendine ayırabilirsin. Aksattığın sporuna tekrar ağırlık vermeye başlıyorsun.
Boğa: Kalbini kıran bir arkadaşın sende özü dileyebilir. Onun bu olgun davranışına duyarsız kalmıyorsun. Yelkenleri hemen suya indiriyorsun. Ailen ile maddi konularda bir düzenleme gerçekleştirebilirsin.
İkizler: Arkadaşlarının birbirlerine sinirle sarf ettiği cümlelere şaşırabilirsin. Senide ilgilendiren bu cümleler canını sıkabilir. Ancak önce onların arasını düzeltmeye çalışıyorsun.
Yengeç: Analitik düşünme yeteneğinin artığını hissedebilirsin. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan özel günlerinizi asla unutmuyorsun. Karşı taraftan da aynı hassasiyeti bekliyor olabilirsin.
Aslan: Komplekslerinden arındığını hissettiğin bir güne uyanıyorsun. Etrafına karşı daha alçak gönüllü davranışlar sergileyebilirsin. Yakın akrabalarının ekonomik anlamda yaşadığı problemleri ailen ile tartışabilirsin.
Başak: Kötü niyetli insanları tam anlamıyla kestiremiyor olman çevrene karşı daha tedbirli yaklaşmana neden oluyor. Yarattığı güvensizlik ortamından olumsuz etkilenen insanlar olabilir.
Terazi: Çalışma arkadaşlarının muzip şakasına maruz kalabilirsin. Ekip arkadaşların ile iyi bir ortama sahip olman birçok avantajı beraberinde getiriyor. İlişki durumunun karışık olmasına bir netlik kazandırmak istiyorsun.
Akrep: Ailesi ile birlikte yaşayan bir Akrep burcuysan odanı kendi istediğin şekilde düzenleyebilirsin. Bu davranışın başlarda tepki çekse de daha sonra bu fikre sıcak bakılıyor.
Yay: İş ile ilgili muhasebe evraklarını bugün düzenleyebilirsin. Hesaplarda gördüğün bir açık birtakım pürüzler çıkarabilir. İşten erken çıkacakken biranda mesai uzayabilir.
Oğlak: Yeni aldığın arabada bazı problemler çıkabilir. Otomobilini servise götürmen gerekebilir. Sorunun çok büyük olmaması sıkıntının hemen çözülmesine olanak sağlıyor.
Kova: Sakin tavırların ile insanların dikkatini çekiyorsun. Ağır başlı olman takdir edilesi. Büyüklerine ve küçüklerine nasıl davranacağını bilmen aile büyüklerinin sempatisini kazandırıyor.
Balık: Dijital platformlardaki uygulamalar ile sorun yaşayabilirsin. Yüklemek istediğin içerikler yanlış yüklenebilir. Üstlerin ile bu konuda karşı karşıya gelmek istemiyorsun.
TÜRKİYE'NİN GÖZDE ÇİFTLERİNİN GELECEĞİ
Kimi zaman dizi setlerinde kimi zaman ise değerli arkadaş ortamlarında başlayan ünlülerin birliktelik hayatları bizlerin daima ilgisini çekmiştir. Peki şu anda göz önünde olan ve ilişkilerini saklamayan çiftlerimizi neler bekliyor?
Kerem Bürsin & Hande Erçel
Ay burcu Başak ve burcu İkizler olan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in natal haritası her İkizler erkeği gibi Bürsin'in de ilgiyi sevdiğini işaret ediyor.
1987 yılında Satürn – Yay döngüsünde doğan başarılı aktör, 1993 doğumlu olan genç yıldız Hande Erçel ile sevgili olacak mı?
Aşk Dizi Setinin Dışına Çıkabilir
Natal haritaları bu ikilinin arasında bir uyum olduğunun üzerinde duruyor. İkilinin haritalarında Yay'ın ve ateş elementinin ağırlıkta olması dostlukla başlayan bir olası yakınlaşmanın fitilini yakabilir. Dolayısıyla gökyüzü, Kerem Bürsin ve Hande Erçel arasındaki çekimin yalnızca dizi setinde kalmayacağını işaret ediyor. Hande Erçel geçmişin üzüntülerini ve korkularını geride bırakıp Kerem Bürsin'le mutlu olacak mı? Bu iki oyuncunun hayatlarındaki dalgalanmaları ve haritalarındaki uyumu göz önüne bulundurursak özel hayatlarında önemli gelişmeler söz konusu.
Hadise & Kaan Yıldırım
22 Ekim 1985'te dünyaya gelmiş, burcu Akrep, Ay burcu ve Jüpiter'i de Kova olan Hadise'nin Türkiye'ye getirdiği başarıları aşk hayatında yakalayabilecek mi? Keskin bir haritası olan yetenekli şarkıcı haksızlığa hiçbir şekilde göz yummuyor. Haksızlığı yapan kişi kendi ailesinden olsa dahi tepkisini göstermekten korkmuyor. Ayrıca Satürn'ü Akrep burcunda olduğu için haritası içerisinde bir anarşistlik taşıdığını ifade ediyor. Hadise'nin ailesinde kardeşleri ile yaşadığı ilişkinin iniş ve çıkışları olduğunu ve bu konunun hassaslığını bizzat güzel şarkıcıdan duyabiliriz.
Sorun Çözmek Hadise'den Sorulur
Dolayısıyla Hadise'nin natal haritası kendini devamlı haklı görmeye ya da haklı çıkarmaya çalışan birisi olmadığı üzerinde dururken çevresinde gereksiz konuşmalara imza atabilecek kişileri de istemediğini vurguluyor. Pratik zekası yüksek olan güzel şarkıcı, sorun çözmede adeta bir usta. Hal böyle olunca Hadise'nin baskın karakterli bir kadın olmadığını kim söyleyebilir?
21 Aralık Tarihine Dikkat!
Peki 24 Aralık 1986 doğumlu yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisi yıldırım hızıyla başlayıp önemli bir noktaya varacak mı? Evet. Jüpiter'i ve Mars'ı Balık, Ay burcu Terazi olan ve hayatında hatırı sayılır zorluklar yaşamış ve kuralcı bir Oğlak erkeği olan Kaan Yıldırım ile Hadise'nin haritalarındaki uyum bu ilişkinin geleceğe taşınabileceğini işaret ediyor. Ayrıca natal haritaları bu ilişkide bir sorun çıkarsa bu sorunun Kaan Yıldırım tarafından olacağı üzerinde duruyor. Kaldı ki bu ilişkinin önemli sınavlardan geçeceği tarih ise çiftin natal haritalarına göre 21 Aralık 2020. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi 21 Aralık 2020 tarihinden yara almadan geçmeyi başarırsa, 2021 yılında bir evliliği daha konuşabiliriz.
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