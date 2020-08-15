Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 15 Ağustos 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 15 Ağustos 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Türkiye'nin gözde çiftlerinin geleceği" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: ''Sevda geçer yalan olur, sonra sokar yılan olur.'' Güneş - Plüton kontağıyla birlikte kendi topraklarımızın geleceğini daha çok konuşabiliriz. Dünyanın yeni derdi; Siber saldırılar olacak. Uluslararası bankaların güvenlik duvarlarının hacker lar tarafından aşılması herkesi huzursuz edebilir.

Koç: Yükseköğrenim gören bir Koç burcuysan bilimsel çalışmalarına yoğunlaşıyorsun. Gününü kendine ayırabilirsin. Aksattığın sporuna tekrar ağırlık vermeye başlıyorsun.

Boğa: Kalbini kıran bir arkadaşın sende özü dileyebilir. Onun bu olgun davranışına duyarsız kalmıyorsun. Yelkenleri hemen suya indiriyorsun. Ailen ile maddi konularda bir düzenleme gerçekleştirebilirsin.

İkizler: Arkadaşlarının birbirlerine sinirle sarf ettiği cümlelere şaşırabilirsin. Senide ilgilendiren bu cümleler canını sıkabilir. Ancak önce onların arasını düzeltmeye çalışıyorsun.

Yengeç: Analitik düşünme yeteneğinin artığını hissedebilirsin. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan özel günlerinizi asla unutmuyorsun. Karşı taraftan da aynı hassasiyeti bekliyor olabilirsin.

Aslan: Komplekslerinden arındığını hissettiğin bir güne uyanıyorsun. Etrafına karşı daha alçak gönüllü davranışlar sergileyebilirsin. Yakın akrabalarının ekonomik anlamda yaşadığı problemleri ailen ile tartışabilirsin.

Başak: Kötü niyetli insanları tam anlamıyla kestiremiyor olman çevrene karşı daha tedbirli yaklaşmana neden oluyor. Yarattığı güvensizlik ortamından olumsuz etkilenen insanlar olabilir.