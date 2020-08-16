Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'

O nefret yüzüne böyle yansır işte. Benim arkamda ordu var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti var. Sen neden bahsediyorsun? Çocuğumun yasını tutma şeklimin, hesabını kimseye vermeyeceğim. Sen kimsin? Ayrıca benim melek çocuğumu ve beni konuşma, yazma hakkın da yok.