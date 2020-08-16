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eşi ’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'

Geçtiğimiz nisan ayında küçük oğlu 'ı kaybeden , dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Geçirdiği zor günlerin ardından eşi ’la birlikte ’a giden Ebru Şallı, son dönemde hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'un yeni yaşını hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ebru Şallı'nın gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 16.8.2020 10:20 Son Güncelleme: 16.8.2020 10:22 ABONE OL
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'

, eşi 'un doğum gününü hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Şallı'nın paylaşımına beğeni yağdı.

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'

, geçtiğimiz yıl eylül ayında evlendiği iş insanı eşi 'un yeni yaşını kutladı.

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'

Şimdilerde 'da tatilde olan çiftten Şallı, eşiyle teknede çekilen bir pozunu "İyi ki doğdun ve iyi ki benim yanımdasın. Doğum günün kutlu olsun. En mutlu, güzel yaşın olsun aşkım. Meleğimin 'Uğuristan'ı..." notuyla paylaştı.

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'

Geçtiğimiz nisan ayında küçük oğlu 'ı kaybeden , dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı.

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'

Geçirdiği zor günlerin ardından eşi 'la birlikte 'a giden , son dönemde hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'

Eski mankenin tatil karelerini hesabından paylaşması eleştirilere neden oldu. Gelen bazı yorumlarla çileden çıkan ise adeta ateş püskürmüştü.

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'

Şallı, paylaşımında, "Ne zavallı ve nefret içinde bir yazı. İçinin nefretini kusmuş. Neyi hazmedemedi bu kadıncağız. Nefretle bir yere gelemezsin zaten.

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'

O nefret yüzüne böyle yansır işte. Benim arkamda ordu var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti var. Sen neden bahsediyorsun? Çocuğumun yasını tutma şeklimin, hesabını kimseye vermeyeceğim. Sen kimsin? Ayrıca benim melek çocuğumu ve beni konuşma, yazma hakkın da yok.

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'

Senin de evladın var. Yarın ne olacağı belli olmaz Allah'tan korkun olsun birazcık. İki reyting alıp ölen evladımla benle rant sağlamaya çalışmak ayıp desem o da az olur. Çok günah! Nedir bu düşmanlık? Ben her gün daha iyi olacağım.

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'

Çocuğumun istediğini yerine getireceğim. Senin değil! Allah'tan taş yüreğine sevgi, ve merhamet ve şifa diliyorum" dedi.

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Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'
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