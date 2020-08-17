Haluk Levent’ten sürpriz ziyaret

BARIŞ MANÇO'NUN BİLİNMEYEN ŞARKISI "BİNBOĞA'NIN KIZI" ŞARKISINI SÖYLEDİ



Gençlik Kampı'nda gençlerle anılarını paylaşan Haluk Levnet, bir zamanlar 'Adam Olacak Çocuk' programına katıldığını ve Barış Manço'ya "Herkes senin popüler şarkılarını biliyor. Benim sevdiğim bir şarkı var. O şarkıda 'Kozan' diye bir kelime geçiyor. Ben de Adanalı'yım dedim. Barış Manço'nun annesi de Kozanlı'ymış. Kozan'da Binboğa ailesinden bir kız varmış ve tahmin ediyorum Barış Manço'nun dedesi olabilir, Binboğa ailesinden bir kızı sevmiş. Barış Manço da onun üzerine bir şarkı yazmış" diyerek Barış Manço'nun "Binboğa'nın Kızı" şarkısını seslendirdi. Sürpriz ziyaretini duygu dolu şarkılarla süsleyen Levent, "Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile özellikle hastası bulunan üç aileye yardım çalışması yürüttük. Bu süreçte birlikte çalıştığımız belediye başkanımızı ziyaret edeceğimize dair söz vermiştim. Bugün de bu sözümü tutmak için buradayım. Bu ziyarette özellikle sosyal sorumluluk çalışmalarımızın devamı için konuştuğumuz bir fırsat oldu. Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı ile benzer çalışmalarda bir araya gelmeye ve böyle sürpriz ziyaretlerimize devam edeceğiz" dedi