‘Jet ski’ye büyüyünce binersin oğlum!’

Şarkıcı Doğuş, oğulları Arin Aras ve Arda Aslan ile Güvercinlik'teki La Blanche Hotel'de tatil yapıyor. Özel bir loca kiralayan şarkıcı, tüm günü çocuklarıyla denizde oynayarak geçirdi. Tişörtünü bile çıkarma fırsatı bulamayan Doğuş, çocuklarının jet ski'ye binme isteğini "Sizin yaşınız küçük, biraz daha büyüyünce bineceksiniz" diyerek geri çevirdi. Bir ara flyboard yapan Doğuş'un Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın ise Azerbaycan'da devam eden televizyon programı yüzünden yanlarında olamadığı öğrenildi.