Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını! Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının partisi tatsız bitti!

Yaz tatillerinde sıklıkla yurt dışını tercih eden Şeyma Subaşı, corona virüs salgını sebebiyle bu yaz Türkiye'de kaldı. Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın arkadaşlarıyla birlikte kaldığı villaya polis baskın olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.