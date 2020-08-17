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'nın evine ! Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının partisi tatsız bitti!

Yaz tatillerinde sıklıkla yurt dışını tercih eden , salgını sebebiyle bu yaz 'de kaldı. Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın arkadaşlarıyla birlikte kaldığı villaya polis baskın olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Çeşme Mamurbaba Mevkii civarındaki villada cuma akşamı Şeyma Subaşı ve arkadaşları verdi. İddiaya göre Şeyma Subaşı'nın arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği parti tatsız bitti. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.8.2020 15:13 Son Güncelleme: 17.8.2020 15:38 ABONE OL
Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını! Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının partisi tatsız bitti!

Yaz tatillerinde sıklıkla yurt dışını tercih eden , salgını sebebiyle bu yaz 'de kaldı. Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın arkadaşlarıyla birlikte kaldığı villaya polis baskın olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını! Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının partisi tatsız bitti!

Çeşme Mamurbaba Mevkii civarındaki villada cuma akşamı ve arkadaşları verdi.

Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını! Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının partisi tatsız bitti!

Snob magazin'in haberine göre; çevrede oturan vatandaşlar, ve arkadaşlarının gürültüsünden rahatsız olup polisi aradı.

Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını! Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının partisi tatsız bitti!

Polisin kısa sürede olay yerine intikal etmesinin ardından son buldu.

Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını! Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının partisi tatsız bitti!

Sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi beklenen , gece yarısı noktalanınca ve arkadaşlarının keyfinin kaçtığı öğrenildi.

Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını! Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının partisi tatsız bitti!

Subaşı, günün ilk saatlerinde Instagram üzerinden bir arkadaşıyla bahçede dans ettiği anları paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını! Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının partisi tatsız bitti!

, bu sabah kızı Melisa ile birlikte İstanbul'a döndü.

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Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını! Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının partisi tatsız bitti!
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