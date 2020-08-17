Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını! Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının partisi tatsız bitti!

Yaz tatillerinde sıklıkla yurt dışını tercih eden Şeyma Subaşı, corona virüs salgını sebebiyle bu yaz Türkiye'de kaldı. Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Şeyma Subaşı'nın arkadaşlarıyla birlikte kaldığı villaya polis baskın olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.
Snob magazin'in haberine göre; çevrede oturan vatandaşlar, Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının gürültüsünden rahatsız olup polisi aradı.
Sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi beklenen parti, gece yarısı noktalanınca Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının keyfinin kaçtığı öğrenildi.
Subaşı, günün ilk saatlerinde Instagram üzerinden bir arkadaşıyla bahçede dans ettiği anları paylaştı.