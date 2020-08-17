Sharon Stone'dan korona isyanı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, ünlü isimler de salgına karşı seslerini yükseltiyor. ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone corona virüsüyle ilgili sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Kardeşi coronaya yakalanan Sharon Stone ateş püskürdü: Sizlerden biri yaptı | Video

62 yaşındaki Stone, kız kardeşi ve eşinin corona virüsüne yakalandığını söyleyerek hastane odasından fotoğraflara yer verdi.

Stone'un paylaştığı hastane odası.

Stone fotoğrafın altına ise, "Lupusu olan kardeşim Kelly Covid-19'a yakalandı. Bu onun hastane odası. Maske takmayan sizlerden biri bunu yaptı" notunu düştü.

Stone'un kardeşi Kelly ve eşi Bruce.

Stone sözlerinin devamında, "Onun bağışıklık sistemi yok. Gittiği tek yer ise eczane. Bulunduğu bölgede semptomlarınız yoksa test yapılmıyor ve sonuçlar için beş gün bekliyorsunuz. Bu odada yalnız kalmayı göze alabiliyor musunuz? Kendiniz ve diğerleri için maske takın. Lütfen" ifadelerini kullandı.