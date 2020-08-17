Sinan Akçıl'ın müstakbel eşi Burcu Kıratlı'ya yazdığı şarkıyı eski sevgilisi Hadise paylaştı! Hadise Sibel Can'ın seslendirdiği "En Büyük Aşkım" ile adeta kendinden geçti...

LİSTELERİN ÜST SIRASINDA



Söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan En Büyük Aşkım adlı şarkıyı Sibel Can yeni albümünde okudu. Sinan Akçıl'ın önümüzdeki aylarda ikinci kez nikah masasına oturacağı Burcu Kıratlı için kaleme aldığı şarkı, çok beğenildi.