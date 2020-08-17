Haberler Günaydın Haberleri Sinan Akçıl'ın müstakbel eşi Burcu Kıratlı'ya yazdığı şarkıyı eski sevgilisi Hadise paylaştı! Hadise Sibel Can'ın seslendirdiği "En Büyük Aşkım" ile adeta kendinden geçti...

'ın müstakbel eşi 'ya yazdığı şarkıyı paylaştı! Hadise 'ın seslendirdiği "" ile adeta kendinden geçti...

Şarkıcı 'ın evlilik hazırlığı yaptığı için yazdığı şarkısını okudu. Sinan Akçıl'ın ise çok beğendiği şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı ve Sibel Can'a övgüler yağdırdı. Şarkıcı Hadise story'sinde paylaştığı büyük beğeni topladı. Şarkı, Sibel Can yorumuyla, müzik listelerine en üst sıralardan girmeyi başardı.

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
Giriş Tarihi: 17.8.2020 10:39 Son Güncelleme: 17.8.2020 10:54 ABONE OL
Sinan Akçıl'ın müstakbel eşi Burcu Kıratlı'ya yazdığı şarkıyı eski sevgilisi Hadise paylaştı! Hadise Sibel Can'ın seslendirdiği En Büyük Aşkım ile adeta kendinden geçti...

LİSTELERİN ÜST SIRASINDA

Söz ve müziği 'a ait olan adlı şarkıyı yeni albümünde okudu. Sinan Akçıl'ın önümüzdeki aylarda ikinci kez nikah masasına oturacağı için kaleme aldığı şarkı, çok beğenildi.

Sinan Akçıl'ın müstakbel eşi Burcu Kıratlı'ya yazdığı şarkıyı eski sevgilisi Hadise paylaştı! Hadise Sibel Can'ın seslendirdiği En Büyük Aşkım ile adeta kendinden geçti...

Şarkı, 'ın yorumuyla, müzik listelerine en üst sıralardan girmeyi başardı.

'KALBİME DOKUNDU'

, "Şarkılarda aşkımızın en derinini anlattın. Bu şarkın kalbime dokundu" diyerek sevgilisi Akçıl'a teşekkür etti.

Sinan Akçıl'ın müstakbel eşi Burcu Kıratlı'ya yazdığı şarkıyı eski sevgilisi Hadise paylaştı! Hadise Sibel Can'ın seslendirdiği En Büyük Aşkım ile adeta kendinden geçti...

'ın ise şarkıyı paylaştı. Hadise, sosyal medya hesabında "Asalet, ses, duruş, bayıldım" yazarak hem şarkıya, hem de Can'a övgüler yağdırdı.

Sinan Akçıl'ın müstakbel eşi Burcu Kıratlı'ya yazdığı şarkıyı eski sevgilisi Hadise paylaştı! Hadise Sibel Can'ın seslendirdiği En Büyük Aşkım ile adeta kendinden geçti...

, 'ın yeni şarkısı ile sevgilisi Kaan Yıldırım'a adeta serenat yaptı.

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Sinan Akçıl'ın müstakbel eşi Burcu Kıratlı'ya yazdığı şarkıyı eski sevgilisi Hadise paylaştı! Hadise Sibel Can'ın seslendirdiği "En Büyük Aşkım" ile adeta kendinden geçti...
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