Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 17 Ağustos 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 17 Ağustos 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Türkiye ve İnternet" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: ''Deve boynuz ararken kulaktan olmuş.'' Merkür-Mars 120'liği; kim, kime muhtaç diye düşündürürken, 28 Şubat 1922 kuruluşlu Mısır ile 25 Mart 1822 kuruluşlu Yunanistan arasında çıkacak husumete tanıklık edeceğiz.

Koç: Günlük rutinlerinde yaptığın değişiklerin seni rahatlattığını görebilirsin. Gününe kazandırdığın farklılık heyecan verici olabilir. Çevrenden bu değişikliklere anlayış bekliyorsun.

Boğa: Ailene olan bağlılığın artıyor. Onlara her zamankinden daha çok vakti ayırıyorsun. BU doğrultuda iş yerindeki sorumluluklarını aksatabilirsin. Patronların ile karşı karşıya gelmemelisin.

İkizler: Sahiplendiğin evcil hayvanının sağlık sorunları ile uğraşabilirsin. Daha önce hiç olmadığın kadar duyarlısın. Etrafında yardıma ihtiyacı olan insanları tespit ederek onlara yardım ediyorsun.

Yengeç: Doğru bildiğini uygulamaktan geri durmayacağın bir gün. Bu konuda gelen eleştirileri kulak ardı ediyorsun. Yeteneklerine ve hobilerine yoğunlaşabilirsin.

Aslan: Problemler karşısında daha pratik çözümler ortaya koyabilirsin. Kendi işinin sahibi bir Aslan burucuysan bu davranış seni rakiplerinden öne taşıyor.

Başak: Stilin konusunda kendini baştan yaratacağın bir gündesin. Günlük olarak sürekli kullandığın renklerden farklı renkleri tercih ediyorsun. Kendinde yarattığın değişiklik birinin dikkatini fazlasıyla çekiyor olabilir.