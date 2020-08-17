Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 17 Ağustos 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 17 Ağustos 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Türkiye ve İnternet" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: ''Deve boynuz ararken kulaktan olmuş.'' Merkür-Mars 120'liği; kim, kime muhtaç diye düşündürürken, 28 Şubat 1922 kuruluşlu Mısır ile 25 Mart 1822 kuruluşlu Yunanistan arasında çıkacak husumete tanıklık edeceğiz.
Koç: Günlük rutinlerinde yaptığın değişiklerin seni rahatlattığını görebilirsin. Gününe kazandırdığın farklılık heyecan verici olabilir. Çevrenden bu değişikliklere anlayış bekliyorsun.
Boğa: Ailene olan bağlılığın artıyor. Onlara her zamankinden daha çok vakti ayırıyorsun. BU doğrultuda iş yerindeki sorumluluklarını aksatabilirsin. Patronların ile karşı karşıya gelmemelisin.
İkizler: Sahiplendiğin evcil hayvanının sağlık sorunları ile uğraşabilirsin. Daha önce hiç olmadığın kadar duyarlısın. Etrafında yardıma ihtiyacı olan insanları tespit ederek onlara yardım ediyorsun.
Yengeç: Doğru bildiğini uygulamaktan geri durmayacağın bir gün. Bu konuda gelen eleştirileri kulak ardı ediyorsun. Yeteneklerine ve hobilerine yoğunlaşabilirsin.
Aslan: Problemler karşısında daha pratik çözümler ortaya koyabilirsin. Kendi işinin sahibi bir Aslan burucuysan bu davranış seni rakiplerinden öne taşıyor.
Başak: Stilin konusunda kendini baştan yaratacağın bir gündesin. Günlük olarak sürekli kullandığın renklerden farklı renkleri tercih ediyorsun. Kendinde yarattığın değişiklik birinin dikkatini fazlasıyla çekiyor olabilir.
Terazi: Hayatının bir kırılmadan geçtiğini düşünebilirsin. Bugün aldığın kararlarda daha dikkatli düşünüp öyle harekete geçiyorsun. Yakın bir arkadaşının garip davranışları sende şüphe uyandırabilir.
Akrep: Pahalı bir hediye alarak kendini şımartabilirsin. Maddi olanaklarını kontrol altında tutmalısın. Bugün yapacağın harcamalar gelecekte sorun yaratabilir nitelikte.
Yay: İş yerinde patronuna yapacağın bir öneri onun hoşuna gidebilir. İş arkadaşlarından bazıları seni kıskanıyor olabilir. Dikkatli olmalısın. Kendini işlerine odaklıyorsun.
Oğlak: Geçmişte kapandığını düşündüğün maddi konular tekrar açılabilir. Yaptığın birikimlerden faydalanarak bu konuyu açılmamak üzere kapatmak istiyorsun. Ailenin desteğini arkanda fazlasıyla hissedebilirsin.
Kova: Yakın bir dostunun sana dert yakınması moralini bozabilir. Elinden geldiğince ona yardımcı olmak istiyorsun. Zihnin bugün fazlasıyla yorulabilir.
Balık: Yakında gerçekleştirmek istediğin bir yatırım fikrini kardeşi ile tartışabilirsin. Ona ortaklık teklif etmen işlerinde yükünün azalmasına neden oluyor.
TÜRKİYE VE İNTERNET
Hayatın hemen her alanında bizimle beraber olan internet gerek sosyal medyası gerek siteleri, sanal kitapları ve E-ticaret ile bizlerin ayrılmaz bir parçası. Peki Türkiye interneti nasıl kullanıyor?
Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve internetin artık çok kolay ulaşılabilir olmasıyla Türkiye'de hemen her yaş aralığını internetin kullanıldığını görmek mümkün.
Yaşlı Nüfus da İnternet Çağına Alışıyor
Özellikle interneti yeni yeni kullanmaya adapte olan 50 ila 60 yaş arası kişilerin sayısı günden güne artıyor. Türkiye'de internet daha çok sosyal medya aplikasyonları vasıtası ile kullanılıyor. Paylaşılan her içeriğin belirli oranda ciddiye alınma potansiyelinin olması, bizim internet ortamımızda asparagas haberinde artmasına neden oluyor. Fakat bunun yanında interneti verimli kullanan insanlarımızın sayısı da hayli fazla. Türkiye'de yaşayan insanların bir kısmı interneti bir teyit aracı olarak görüyor.
İnternet; Aileyi, Eğitimi ve Alışverişi Yakınlaştırıyor
Aile bağları güçlü olan Türk insanı için internet adeta yolları kısaltan bir araç statüsünde. İnternet üzerinden yaptığımız görüntülü konuşma seçeneğinin kullanımı da ülkemizde oldukça yaygındır. Son yıllarda yaşadığımız pandemi sürecinde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de internet alışverişine oldukça rağbet gösterildi. Ayrıca eğitim ve öğretim sisteminde son zamanlarda malum olan süreç dolayısıyla internet kullanımını da büyük ölçüde arttırmıştır.
Z Kuşağının İnternet İle Olan Sınavı
Teknolojinin mutlak takipçileri olan ve yeniliklere açık olan bu kuşak internetin her türlü olanağını kullanıyor. YouTuber ve İnfluencer'ları yakın takip altına alan bu yaş grubu gençler internete içerik üretmek konusunda oldukça başarılı bir grafiğe sahiptir. Online oyun sektörü bu kuşağın hayal gücünün talepleri sayesinde gelişim ve hız kazanmıştır. İnternet üzerinde kurdukları dünyalarındaki gelişim de süreklilik kazanmış durumda.
Orta Yaşlı İnsanlar İnterneti Nasıl Kullanıyor?
Daha çok Facebook gibi daha basit ve karmaşık olmayan uygulamaları tercih ediyorlar. Bilgisayardan ziyade edindikleri akıllı telefonlar ile internete erişerek; politika ve magazin gibi alanlarda daha çok habere ve reklama maruz kalıyorlar.
Sonuç olarak baktığımızda internet sürekli derinleşen bir okyanus ve bu okyanusta nerede duracağımıza dikkat etmeliyiz. Doğru sitelerin ve güvenilir kaynakların bizi her daim yüzeyde tutacağını da unutmamalıyız.
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