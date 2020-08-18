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Aksiyonun usta ismi Aksakallıların reisi rolüyle ’da! sosyal medyadan böyle duyurdu!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu , Atv’nin reyting rekorları kıran dizisi 'ın kadrosuna dahil oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak. Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna Türk Sinemasının önde gelen isimlerinden Cüneyt Arkın katılıyor. Dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı , hesabından duyurdu. Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.

AA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 12:10 Son Güncelleme: 18.8.2020 12:21 ABONE OL
Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da! Mehmet Bozdağ sosyal medyadan böyle duyurdu!

Yeşilçam dönemine aksiyon filmlerindeki rolleriyle adını yazdıran , "" dizisinin kadrosuna katıldı.

Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da! Mehmet Bozdağ sosyal medyadan böyle duyurdu!

Gelişmeyi, ATV'de yayınlanan dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı , hesabından duyurdu.

Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da! Mehmet Bozdağ sosyal medyadan böyle duyurdu!

Bozdağ paylaşımında, "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor.

Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da! Mehmet Bozdağ sosyal medyadan böyle duyurdu!

Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin ." ifadelerini kullandı.

Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da! Mehmet Bozdağ sosyal medyadan böyle duyurdu!

Senaryosunda da Bozdağ'ın imzası bulunan ve ilk sezonunda büyük ilgi gören dizinin ikinci sezon hazırlıkları sürüyor.

Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da! Mehmet Bozdağ sosyal medyadan böyle duyurdu!

Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacak ""ın yönetmenliğini Metin Günay üstlenirken, "Osman Bey" karakterini ise Burak Özçivit canlandırıyor.

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Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da! Mehmet Bozdağ sosyal medyadan böyle duyurdu!
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