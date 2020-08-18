Burak Akkul zorlu süreci anlattı: “Ölümden dönecekmişsem de bu zamanda dönmeliymişim”

O dönemde sosyal medyada çıkan kötü haberler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Burak Akkul: Yanlış bilgiden dolayı gerçekleşti bu olaylar. İnsanlar duyduklarını kendilerine göre yorumlayıp önce haber vermek istiyor. Türk insanında felaket haberciliği önemlidir. Deprem olmuştur herkes "Evet hissettim, hissettim" yazar. Bunu biraz da sanki duyurup acısını, korkusunu hafifletmek için yapar. Benimle ilgili de o yorumları aniden yapmak Seda'yı çok etkilemiştir tabiki.

Seda Akkul: (Burak Akkul'a) Senin kadar naif düşünemiyorum. Çok hümanist bir yaklaşım oldu. Ben o kadar hümanist yaklaşamıyorum. Kötü niyetle yapıldığını düşünüyorum. Tabiki birebir Seda Akkul'u üzelim niyeti taşımıyor olabilir. Ancak bir insanın hayatıyla ilgili, "hayatını kaybetti" tweeti atmak tam anlamıyla kötülüktür. Gerçek olmadı bu çok şükür ama gerçek olsaydı daha büyük bir kötülüktü. Çünkü bunun hasta yakınına bir söylenme biçimi vardır. Ben evdeydim, yalnızdım korona pozitif olduğum için. Hiçbir aile yakınım yanıma gelemiyordu, kabul etmiyordum. Tek başıma eşimi bekliyordum. Hali hazırda hayatta olan birinin, canından endişe eden sevdikleri onu beklerken hayatıyla ilgili o kişiyi kaybettik tweeti atmak birebir kötülüktür. Ve o kötülük benim ayakta geçirebileceğim koronavirüsü, yatarak hastanede geçirmeme sebep oldu. Dolayısıyla ben o geceyi aile yakınlarım, Burak'ın doktorları "Haber yalan, Burak iyi" dedikleri halde evimin penceresinin önünde "Ben yalnızım diye bana bu haberi vermiyorlar, gerçeklik payı olabilir. Şimdi arabayla mı gelip bana bu haberi verecekler?" diyerek bekledim. Bu kötülüktür. Ben bunun bir insanın vicdani düşüncelerini bir kenara bırakarak sadece prim kasmak, ne tür bir zevk alıyorsa –artık o psikologların işi, ben bilemem- bu dürtüsünü tatmin etmek için yaptığını düşünüyorum.

"Yalnız kalacağım, sevdiğimi kaybedeceğim, onsuz ne yaparım!"

Sürecin size kattıklarına gelirsek?

Burak Akkul: Çok Gezenti'nin ilk kitabını yazarken şöyle bir şey not düşmüştüm: "Anılarınızı iyi biriktirin aklınızda. İleride ayaklarınızın seyahate gidemediği zamanlarda anılarınızla seyahat edeceksiniz" İkinci kitabın notlarını alırken bu sözü yine kullandım. Şimdi kendim o duruma düştüm. Anılarımla dünyaya bakmayı, o dönemi atlatmayı bildim. Acılar, tehlikeler size bazı önlemler almayı, hayata bu konuda adapte olmaya zorluyor. Güçlendim. Dostlarımızın, iş çevremizin bize hoşgörüsü yardımları da oldu. İşi tamamen etkilenip dip pozisyonda kalan biri olsaydım bu kadar kolay atlatabilir miydim bilemiyorum. Bütün bunları çevrem, arkadaşlarım iyi atlatmama, çok fazla etki altında kalmadan mutsuz olmadan atlamama yardımcı oldu. Güçlendim diyebilirim.

Seda Akkul: Bu yaşa kadar oluşturduğum karakterin alt metninde olan bazı konu başlıkları çok daha netleşti. Sevdiklerimle, değer verdiklerimle, arkadaş çevremle, ailemle kurduğum bağın aslında ne kadar önemli ne kadar güçlü bir bağ olursa o kadar destekçi bir bağ olduğunu fark ettim. Bu biraz daha gün yüzüne çıktı. Çünkü Burak'ı beklerken, benim karşı komşum her gün kapıma yemek astı. O yemeği oraya asmasaydı ben gerçekten beslenemezdim. Abim her gün telefondaydı. Aramasaydı o vakti geçiremezdim. Yengem, kardeşim, birçok arkadaşım destek oldu. Bir de tezat gibi görünecek ama bireyselleştim. Ayakta durmanın ne kadar bireysel bir durum olduğunu fark ettim. Karakterinizi ne kadar güçlü tutup sabır sınavını verebilmek için pozitif davranabilmek ve bekleyip kendinize zarar vermemenin aslında bireysellik ve bencillik içerdiğini fark ettim. Çünkü o sırada Burak uyurken elbette ki eş seçtiğim, tüm hayatımı üzerine kurduğum kişinin yaşamla ölüm arasında gidip geldiği o sürede ilk başta "ona bir şey olmasın" korkusunun aslında ne kadar bencilce olduğunu fark ettim. İnsan orada kendine üzülüyor, "yalnız kalacağım, sevdiğimi kaybedeceğim, onsuz ne yaparım" diyor. Burada gizli özne benim. Bunu bir hafta yaşadıktan sonra aslında yas tuttuğumu anladım, hem de nefes alan biri için. Yas tutmamam gerektiğini fark ettim. Ondan sonrasında olayın bencil kısmını bırakıp "Burak yaşamalı, Burak çok iyi bir insan, benim tanıdığım benim eşim benim gözümde muhteşem bir insan, ona bir şey olmamalı" dediğimde biraz daha sabırla bekleme kısmına geçebildim.

Burak Akkul: Güçleniyorsun. Çok büyük bir felaketten ayakta kalarak çıkıyorsun. Kendini, düşüncelerini de geliştiriyorsun. Karakter olarak güçleniyorsun, etrafını iyi süzüyorsun.

Seda Akkul: Bunları yaşamadan önce sevginin, aşkın içerisindeki o bencillik seviyesini ben çok fark edemezdim. İnsan önce kendi için seviyor. İnsanın herhâlde en büyük korkusu sevdiklerini kaybetmektir. Ben o korkuyla yüzleştim. Fark ettim ki büyük yüzdesi bencillik, ben merkezli sevmek. Hep kalsın Burak, sadece benim için değil, onun hayatı önemli.

"Ölseymişim göremeyecektim"

Yeni projeler var mı? Çok Gezenti'ye devam etmek istiyor musunuz? Çekinceleriniz var mı?

Burak Akkul: Devam etmek istiyoruz ama buna henüz dünya müsaade etmiyor. Bir yer seçmeye kalksak, İtalya'ya gitsek, uçuşların ne kadar az olduğu, hangi ülkeleri kabul ettiği önemli. İngiltere'ye gitsek bize 14 gün karantina uygular mı, Belçika kapılarını açar mı düşünceleri var tabii. Zaten zor bir şey seyahat programı yapmak. Bütün hayatınızın içinde, onunla yatıp kalkıyorsunuz. Kendinizi yüzde yüz ona göre entegre ediyorsunuz. Bir de bunun üstüne her ülkenin kendine göre kuralları var. Bizde travma var uçağa binme konusunda. Shuttle'a bile bindiğimizde "kaç kişi var, bir şey olacak mı" diye düşünüyoruz. Düşünmek yerine yapmamak daha iyi. O yüzden işin biraz yazı kısmına döndüm. Bir gazetede yazıyorum. Her hafta bir tam sayfa seyahat köşesi hazırlıyorum o anılarla. Bu beni çok motive etti açıkçası. İkinci kitabın da notlarını alıyordum hastalıktan önce ama hastalıktan sonra "iyi ki buraları görmüşüm, ölseymişim göremeyecektim" kafasıyla notlarımı almaya devam ettim. Kitap ve gazete beni bu yaz hem maddi hem manevi olarak götürüyor. Eylül, Ekimden önce bir Çok Gezenti programı çekimi görmüyorum. Yurt içinde gezsem de yine tehlike var.

Seda Akkul: Tabiki işimize dönmek isteyeceğiz bir zaman sonra. Hem çok emek verdiğimiz hem çok sevdiğimiz bir iş yapıyoruz yıllardır. Karşılığında da çok güzel dönüşler alıyoruz. Ancak bu işin bütçeleri çok değişti koronavirüsle beraber. Bilet fiyatları, otel fiyatları, döviz kurları. Kendine güvenip ben bu işi sırtlayabilirim sponsorlar olduğu sürece biz de yaparız. Ama önce o sponsorun olması lazım.