Burak Akkul zorlu süreci anlattı: “Ölümden dönecekmişsem de bu zamanda dönmeliymişim”

İstanbul'da en sevdiğiniz semt ve favori mekânınız hangisi?

Burak Akkul: Ortaköy. Çok farklı bir havası var buranın. 1989'dan beri burada yaşıyorum. İş yerlerim, toplantılarım hep burada oldu. Burayı çok seviyoruz.

Seda Akkul: Ortaköy. Ben daha önce Maçka'da yaşıyordum. Orayı da çok sevdim. Ama buraya ait hissediyoruz.

Hiç arkadaşlık sitesine veya bir aplikasyonuna üye oldunuz mu?

Burak Akkul: Hayır.

Seda Akkul: Hayır.

Sosyal medyada fake hesabınız var mı?

Burak Akkul: Hayır.

Seda Akkul: Hayır.

"Her gün olsa yerim" dediğiniz yemek?

Burak Akkul: Tatlılı ekşili tavuk olarak tabir ettiğimiz bir Çin yemeği. Pilav üstüne koyarsınız yersiniz.

Seda Akkul: Soba makarnadan yapılmış Kore yemeği çorbası.

"Asla yemem" dediğiniz yemek?

Burak Akkul: Kişniş. Asla yemem.

Seda Akkul: Kişnişin içinde olduğu hiçbir şey yemem. Tarçın çok yemem. Benim çok var yemediğim. Burak ile tanışmadan önce 10-15 çeşit ürünle besleniyordum. Sonra çoğaldı.

Depresyona girince ne yaparsınız?

Burak Akkul: Yiyorum.

Seda Akkul: Aşırı sessizleşip içime kapanırım. Saldırgan olmam. Alakasız konulara takabiliyorum. Evdeki bir eşyaya takıp ondan nefret edebilecek hale gelebiliyorum. O an dışarı çıktıysam hemen yeni bir kıyafet alıp üstümü değişirim, o çok iyi gelir.

Ömrünüzün sonuna kadar bıkmadan dinleyeceğiniz şarkı hangisi?

Burak Akkul: Stevie Wonder - I Just Called to Say I Love You. Çocukluğuma döverim. Büyük sorumluluklar yok.

Seda Akkul: Sting - Desert Rose. Hiçbir zaman bıkmam. Selda Bağcan, Erkan Oğur çok dinlerim. "Pencereden Kar Geliyor" Elazığ türküsüdür. Elazığlıyım. Her zaman dinlerim.

Size söylenen hangi hitap şekli en çok hoşunuza gidiyor? Kim tarafından?

Burak Akkul: Burak ağabey. Sen diye hitap edilmesinden hiç hoşlanmam.

Seda Akkul: Abla. Kardeşimin abla demesi. Sedoş denmesinden hiç hoşlanmam.