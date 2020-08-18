Harbiye’de sosyal mesafeli müzik şöleni!

Covid- 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleşecek Harbiye Açıkhava Konserlerİi'nde, etkinlik alanı girişinde dezenfektan, maske gibi koruyucu donanımlar yer alacak ve tüm seyirciler maskeli olacak.
HARBİYE AÇIKHAVA KONSER TAKVİMİ
18 Ağustos Salı – Sertab Erener
20 Ağustos Perşembe – Kenan Doğulu
21 Ağustos Cuma – Kenan Doğulu
22 Ağustos Cumartesi – Mabel Matiz
23 Ağustos Pazar – Ayta Sözeri
24 Ağustos Pazartesi – Mor ve Ötesi
25 Ağustos Salı – Erol Evgin
26 Ağustos Çarşamba – Levent Yüksel
27 Ağustos Perşembe – Duman
1 Eylül Salı – Sertab Erener
2 Eylül Çarşamba – Gazapizm