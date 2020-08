Hem romantik hem eğlenceli

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri, geçtiğimiz akşam Altay ve Kibariye konserleri ile devam etti. Altay, her zamanki gibi dinmeyen enerjisiyle, Kibariye de kendine has yorumuyla izleyenlere hem eğlenceli, hem de duygusal bir gece yaşattı. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan İstanbul Yeditepe Konserleri, her akşam saat 21.00'de izleyicilerle birbirinden ünlü isimleri buluşturmaya devam edecek.KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın Beyoğlu Kültür Yolu projesi kapsamında geçtiğimiz hafta açtığı Talimhane Sahne'de oyunlar sahnelenmeye devam ediyor. 147 kişi kapasiteli açık hava sahnesinde önceki gün, Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu'nun 'Süt Kardeşler' oyunu sahnelendi. Yaklaşık beş ay aradan sonra ilk kez sahneye çıkan ekip, performanslarıyla büyük alkış aldı. Behzat Uygur, "Çok özlemişiz. Talimhane açık hava tiyatrosunda seyircimizle hasret giderdik. Tabii sosyal mesafeli ve kurallara uyarak" diye konuştu.KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın, Temmuz ayında başlattığı Bodrum Kaleiçi'ndeki etkinlikleri devam ediyor. Etkinlik kapsamında önceki akşam Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından Akdeniz Esintileri konseri gerçekleşti. İbrahim Yazıcı'nın orkestra şefliğini üstlendiği konserde, tenor Hakan Aysev ve soprano Funda Uyanık da solist olarak yer aldı. Konserde sanatçılar, performanslarıyla beğeni topladı. Etkinlik, 21 Ağustos'ta İzmir Devlet Tiyatrosu'nun sahneleyeceği 'Kantocu' isimli müzikal gösteriyle devam edecek.HARBIYE Açıkhava Sahnesi'nde konser ve etkinlikler seyirciyle buluşmaya devam ediyor. 21-22 Eylül'de başrollerini Selçuk Yöntem ve Okan Bayülgen'in paylaştığı 'Amadeus' adlı oyun sahnelenecek. 23 Eylül'de rock sanatçısı Haluk Levent ve 24 Eylül'de efsane grup MFÖ'nün konserleri, Atlantis Yapım organizasyonuyla Harbiye'de...