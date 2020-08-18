İBB’nin yeni uygulamasına sanatçılardan tepki: ‘Ayrımcılık yapılıyor’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 0-4 yaş aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağlayan uygulaması başladı. Anne Kart adı verilen uygulamayla, İstanbul'da ikamet eden küçük çocuğu olan anneler, başvuruda bulunup İstanbul il sınırları içerisinde toplu ulaşıma para vermeden seyahat edebilecek. Ancak uygulamada boşanmış annelere zorluk çıkartılması, 0-4 yaş arası çocuk sahibi kadınların medeni halinin sorgulanması büyük tepki çekti. Sanat dünyasından birçok isim de durumdan duydukları rahatsızlığı iletti:







Oyuncu-şarkıcı Sera Tokdemir: 'Ayrıştıran sistemi kınıyoruz.'







Atv dizisi 'Gençliğim Eyvah'ın oyuncusu Bahar Süer: 'Anne Kart uygulaması çok iyi fikir fakat boşanmış annelerin bu kartlara ulaşması neden bu kadar çetrefilli? Neden evli olan anneler daha farklı prosedürlere tabi tutuluyorlar? Bu ayrım üzdü.'



Menajer Yelda Gürkan: 'Anne Kart için boşanmış anneleri ayrıştıran sistem, bravo!'