Haberler Günaydın Haberleri Miray Daner'den Kubilay Aka'ya üçüncü şans! Kubilay Aka kıskandığı Miray Daner'i aşka ikna mı etti? Miray Daner evlilik şartı mı koştu?

'den 'ya üçüncü şans! Kubilay Aka kıskandığı Miray Daner'i aşka ikna mı etti? Miray Daner mı koştu?

Magazin gündemi olaylı bir şekilde ayrılan eski aşıklar ile 'nın barışma iddiası ile çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde adı rol arkadaşı ile aşk haberlerine karışan Miray Daner'in kendisini aldattığı iddiasıyla ayrıldığı aşkı Kubilay Aka'ya döndüğü konuşuluyor. Sosyal medyada da oldukça ses getiren Miray Daner ile Kubilay Aka'nın barıştığı haberleri herkesi şaşırttı. ile Kubilay Aka'ya üçüncü bir şans verdiği de iddialar arasında...

Giriş Tarihi: 18.8.2020 15:24 Son Güncelleme: 18.8.2020 15:58 ABONE OL
Miray Daner'den Kubilay Aka'ya üçüncü şans! Kubilay Aka kıskandığı Miray Daner'i aşka ikna mı etti? Miray Daner evlilik şartı mı koştu?

Magazin gündemi olaylı bir şekilde ayrılan eski aşıklar ile 'nın barışma iddiası ile çalkalanıyor. Oyuncu Miray Daner ile meslektaşı Kubilay Aka, son olarak Aka'nın Daner'i aldatması iddiasıyla ilişkilerini sonlandırmıştı.

Miray Daner'den Kubilay Aka'ya üçüncü şans! Kubilay Aka kıskandığı Miray Daner'i aşka ikna mı etti? Miray Daner evlilik şartı mı koştu?

Geçtiğimiz günlerde adı rol arkadaşı ile aşk haberlerine karışan 'in kendisini aldattığı iddiasıyla ayrıldığı aşkı 'ya döndüğü konuşuluyor.

Miray Daner'den Kubilay Aka'ya üçüncü şans! Kubilay Aka kıskandığı Miray Daner'i aşka ikna mı etti? Miray Daner evlilik şartı mı koştu?

Sosyal medyada da oldukça ses getiren ile 'nın barıştığı haberleri herkesi şaşırttı.

Miray Daner'den Kubilay Aka'ya üçüncü şans! Kubilay Aka kıskandığı Miray Daner'i aşka ikna mı etti? Miray Daner evlilik şartı mı koştu?

Akşam gazetesinin haberine göre; yaşanan tüm gelişmelerden sonra çiftin üçüncü kez barıştıkları iddia edildi. Hatta ikilinin evlilik kararı aldığı öne sürüldü.

Miray Daner'den Kubilay Aka'ya üçüncü şans! Kubilay Aka kıskandığı Miray Daner'i aşka ikna mı etti? Miray Daner evlilik şartı mı koştu?

NE OLMUŞTU?
Dizi setinde tanışan, ile 'in iki yıllık ilişkisi ihanet iddialarının ardından son bulmuştu.

Miray Daner'den Kubilay Aka'ya üçüncü şans! Kubilay Aka kıskandığı Miray Daner'i aşka ikna mı etti? Miray Daner evlilik şartı mı koştu?

Ayrılığın ardından 'in ile samimi pozları sonrası , Instagram hesabından Kuzum'u takipten çıkarmıştı.

Miray Daner'den Kubilay Aka'ya üçüncü şans! Kubilay Aka kıskandığı Miray Daner'i aşka ikna mı etti? Miray Daner evlilik şartı mı koştu?

, aldatma iddiaları ile sık sık gündeme gelmiş ve oyuncu Hilal Altınbilek samimi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ikilinin 2,5 yıl süren ilişkileri sona ermişti.

Miray Daner'den Kubilay Aka'ya üçüncü şans! Kubilay Aka kıskandığı Miray Daner'i aşka ikna mı etti? Miray Daner evlilik şartı mı koştu?

, ihanet iddiaları hakkında, "Açıklamaları ben muhatabına yapıyorum. Bu konunun muhatabı da insanlar değil maalesef. Bunu konuşmanın yeri de burası değil. Daha sonra başka bir zaman ve başka şekilde konuşuruz" demişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Miray Daner'den Kubilay Aka'ya üçüncü şans! Kubilay Aka kıskandığı Miray Daner'i aşka ikna mı etti? Miray Daner evlilik şartı mı koştu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA