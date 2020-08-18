Miray Daner'den Kubilay Aka'ya üçüncü şans! Kubilay Aka kıskandığı Miray Daner'i aşka ikna mı etti? Miray Daner evlilik şartı mı koştu?

Magazin gündemi olaylı bir şekilde ayrılan eski aşıklar Miray Daner ile Kubilay Aka'nın barışma iddiası ile çalkalanıyor. Oyuncu Miray Daner ile meslektaşı Kubilay Aka, son olarak Aka'nın Daner'i aldatması iddiasıyla ilişkilerini sonlandırmıştı.
Geçtiğimiz günlerde adı rol arkadaşı Boran Kuzum ile aşk haberlerine karışan Miray Daner'in kendisini aldattığı iddiasıyla ayrıldığı aşkı Kubilay Aka'ya döndüğü konuşuluyor.
Sosyal medyada da oldukça ses getiren Miray Daner ile Kubilay Aka'nın barıştığı haberleri herkesi şaşırttı.
Akşam gazetesinin haberine göre; yaşanan tüm gelişmelerden sonra çiftin üçüncü kez barıştıkları iddia edildi. Hatta ikilinin evlilik kararı aldığı öne sürüldü.
NE OLMUŞTU?
Dizi setinde tanışan,Kubilay Aka ile Miray Daner'in iki yıllık ilişkisi ihanet iddialarının ardından son bulmuştu.
Ayrılığın ardından Miray Daner'in Boran Kuzum ile samimi pozları sonrası Kubilay Aka, Instagram hesabından Kuzum'u takipten çıkarmıştı.
Kubilay Aka, aldatma iddiaları ile sık sık gündeme gelmiş ve oyuncu Hilal Altınbilek samimi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ikilinin 2,5 yıl süren ilişkileri sona ermişti.
Kubilay Aka, ihanet iddiaları hakkında, "Açıklamaları ben muhatabına yapıyorum. Bu konunun muhatabı da insanlar değil maalesef. Bunu konuşmanın yeri de burası değil. Daha sonra başka bir zaman ve başka şekilde konuşuruz" demişti.