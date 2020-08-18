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Ünlü Youtuber ’nun eski sevgilisi ve menajeri ’a uzaklaştırma! Beni sapık ilişkiye zorladı!

fenomeni 3 yıldır menajeri ve erkek arkadaşı olan ’un kendisine fiziki, psikolojik ve cinsel şiddette bulunduğunu ifade ederek hakkında koruma talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Aile Mahkemesi Onur Turgut’un Duygu Köseoğlu’na 6 ay yaklaşmamasına karar verdi.

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Giriş Tarihi: 18.8.2020 12:42 Son Güncelleme: 18.8.2020 13:00 ABONE OL
Ünlü Youtuber Duygu Köseoğlu’nun eski sevgilisi ve menajeri Onur Turgut’a uzaklaştırma! Beni sapık ilişkiye zorladı!

fenomeni 'nun başı 3 yıldır menajerliğini yapan ve aynı zamanda sevgilisi olan ile derde girdi. İddiaya göre sevgilisi tarafından fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalan Köseoğlu Onur Turgut'un kendisine yaklaşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Ünlü Youtuber Duygu Köseoğlu’nun eski sevgilisi ve menajeri Onur Turgut’a uzaklaştırma! Beni sapık ilişkiye zorladı!

"3 YILDIR BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

mahkemeye sunduğu dilekçede yaşadıklarını şu şekilde anlattı: menajerliğimi yaparken duygusal ilişki yaşamaya başladık.

Ünlü Youtuber Duygu Köseoğlu’nun eski sevgilisi ve menajeri Onur Turgut’a uzaklaştırma! Beni sapık ilişkiye zorladı!

Yaklaşık 3 yıldır aramızda hem iş hem de özel ilişki vardır. Bugüne kadarda benim evime de birlikte ikamet ettik.

Ünlü Youtuber Duygu Köseoğlu’nun eski sevgilisi ve menajeri Onur Turgut’a uzaklaştırma! Beni sapık ilişkiye zorladı!

BENİ SAPIK İLİŞKİYE ZORLADI

ilişkimizin başlamasından itibaren bana yönelik fiziki, psikolojik, ve cinsel şiddet uyguladı.

Ünlü Youtuber Duygu Köseoğlu’nun eski sevgilisi ve menajeri Onur Turgut’a uzaklaştırma! Beni sapık ilişkiye zorladı!

'un ailemi rahatsız etmesi ve başka kadınlarla olan ilişkileri nedeniyle defalarca kez ilişkiyi sonlandırmak istedim ancak tehdit ve baskılara maruz kaldım.

Ünlü Youtuber Duygu Köseoğlu’nun eski sevgilisi ve menajeri Onur Turgut’a uzaklaştırma! Beni sapık ilişkiye zorladı!

MAHKEME 6 AY UZAKLAŞTIRMA VERDİ

Köseoğlu eski sevgilisi tarafından fiziksel ve cinsel şiddetin önüne geçilmesi için hakkında hakaret, tehdit veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasını, iletişim araçlarıyla kendisini rahatsız etmemesini ve konutuna yaklaşmamasını talep etti. Aile Mahkemesi talebin ardından 'un 6 ay süreyle ve ailesine yaklaşmamasına karar verdi.

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Ünlü Youtuber Duygu Köseoğlu’nun eski sevgilisi ve menajeri Onur Turgut’a uzaklaştırma! Beni sapık ilişkiye zorladı!
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