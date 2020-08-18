Ünlü Youtuber Duygu Köseoğlu’nun eski sevgilisi ve menajeri Onur Turgut’a uzaklaştırma! Beni sapık ilişkiye zorladı!

MAHKEME 6 AY UZAKLAŞTIRMA VERDİ

Köseoğlu eski sevgilisi tarafından fiziksel ve cinsel şiddetin önüne geçilmesi için hakkında hakaret, tehdit veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasını, iletişim araçlarıyla kendisini rahatsız etmemesini ve konutuna yaklaşmamasını talep etti. Aile Mahkemesi talebin ardından Onur Turgut'un 6 ay süreyle Duygu Köseoğlu ve ailesine yaklaşmamasına karar verdi.