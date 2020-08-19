Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Geçtiğimiz aylarda oğlu Pars'ı lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, yavaş yavaş normal hayata dönmeye çalışıyor. Eşi ve oğlu ile birlikte Bodrum'da moral tatiline çıkan Şallı, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.