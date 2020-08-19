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eşini öpücüklere boğdu! Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden , büyük üzüntü yaşamış ve dış dünyayla bağlarını koparmıştı. Eşi ve oğlu ile birlikte Bodrum’da moral tatiline çıkan Ebru Şallı, Instagram hesabından sık sık yapmaya devam ediyor. Normal hayata dönmeye çalışan Şallı’dan paylaşımı geldi. Eş ’u öperken çektiği bu kareyi hesabından paylaştı. Ardından Şallı'dan bir paylaşım daha geldi. Paylaşımına yazdığı not dikkatlerden kaçmadı. İşte Ebru Şallı’nın yaptığı o sosyal medya paylaşımları…

Giriş Tarihi: 19.8.2020 14:56 Son Güncelleme: 19.8.2020 15:01 ABONE OL
Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Geçtiğimiz aylarda oğlu Pars'ı lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden , yavaş yavaş normal hayata dönmeye çalışıyor. Eşi ve oğlu ile birlikte Bodrum'da moral tatiline çıkan Şallı, Instagram hesabından sık sık yapmaya devam ediyor.

Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden , büyük üzüntü yaşamış ve dış dünyayla bağlarını koparmıştı.

Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Eşi ile birlikte Bodrum'da moral tatili yapıp normal hayata dönmeye çalışan Şallı'dan paylaşımı geldi.

Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Sosyal medyada ilgi odağı oldu

EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Şallı, 'u öperken çektiği bu kareyi Instagram hesabının story kısmından paylaştı.

Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Sosyal medyada ilgi odağı oldu

'KIYAMET KOPSA DA ELİNİZDEKİ FİDANI DİKİN'

Ardından Şallı'dan bir daha geldi. Paylaşımına yazdığı not dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Ebru Şallı, paylaşımın altına "Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin, vazgeçmeyin. (Hz. Muhammed)" yazdı.

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Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Sosyal medyada ilgi odağı oldu
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