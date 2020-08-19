Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu! Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Geçtiğimiz aylarda oğlu Pars'ı lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, yavaş yavaş normal hayata dönmeye çalışıyor. Eşi ve oğlu ile birlikte Bodrum'da moral tatiline çıkan Şallı, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, büyük üzüntü yaşamış ve dış dünyayla bağlarını koparmıştı.
Eşi ile birlikte Bodrum'da moral tatili yapıp normal hayata dönmeye çalışan Şallı'dan aşk paylaşımı geldi.
EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Şallı, Uğur Akkuş'u öperken çektiği bu kareyi Instagram hesabının story kısmından paylaştı.
'KIYAMET KOPSA DA ELİNİZDEKİ FİDANI DİKİN'
Ardından Şallı'dan bir paylaşım daha geldi. Paylaşımına yazdığı not dikkatlerden kaçmadı.