Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk plajda böyle görüntülendi! Plajda herkes ünlü çifti ve İbrahim Kutluay’ı izledi…

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti Çeşme tatillerine devam ediyor. Sahilde plaj tenisi maçı yapan çifte İbrahim Kutluay da eşlik etti.
Hürriyet'in haberine göre;Oyuncu sevgililer Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk önceki gün Çeşme'de Before Sunset Beach'te görüntülendi.
Gün boyu güneşlenen çift, sıcaktan bunalınca denize girdi. Sudan çıkan Özpirinçci, ıslak bikinisini kabin yerine havluya sarılma taktiğiyle plajda değiştirdi.
Gün içerisinde üç farklı bikini giyen oyuncu, daha sonra sevgilisiyle plaj tenisi oynayarak vakit geçirdi.
İkiliye ilerleyen dakikalarda eski basketbolcu İbrahim Kutluay da eşlik etti. Kutluay ile Yamantürk'ün tenis maçını kenardan izleyen Özpirinçci, sevgilisinin oyun tarzına gülerken objektiflere takıldı.