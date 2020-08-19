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Özge Özpirinçci ile plajda böyle görüntülendi! Plajda herkes ünlü çifti ve ’ı izledi…

Oyuncu sevgililer Özge Özpirinçci ve önceki gün Çeşme’de ’te görüntülendi. Aşklarını magazin sayfalarından uzak yaşayan çift gün boyu güneşlendi. Sıcaktan bunalınca denize giren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk daha sonra plaj tenisi oyandı. İkiliye ilerleyen dakikalarda eski basketbolcu da eşlik etti. İbrahim Kutluay ile Burak Yamantürk’ün tenis maçını kenardan izleyen Özge Özpirinçci, sevgilisinin oyun tarzına gülerken objektiflere takıldı.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 10:03 Son Güncelleme: 19.8.2020 10:06 ABONE OL
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk plajda böyle görüntülendi! Plajda herkes ünlü çifti ve İbrahim Kutluay’ı izledi…

Özge Özpirinçci ve çifti Çeşme tatillerine devam ediyor. Sahilde plaj tenisi maçı yapan çifte da eşlik etti.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk plajda böyle görüntülendi! Plajda herkes ünlü çifti ve İbrahim Kutluay’ı izledi…

Hürriyet'in haberine göre;Oyuncu sevgililer Özge Özpirinçci ve önceki gün Çeşme'de 'te görüntülendi.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk plajda böyle görüntülendi! Plajda herkes ünlü çifti ve İbrahim Kutluay’ı izledi…

Gün boyu güneşlenen çift, sıcaktan bunalınca denize girdi. Sudan çıkan Özpirinçci, ıslak bikinisini kabin yerine havluya sarılma taktiğiyle plajda değiştirdi.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk plajda böyle görüntülendi! Plajda herkes ünlü çifti ve İbrahim Kutluay’ı izledi…

Gün içerisinde üç farklı bikini giyen oyuncu, daha sonra sevgilisiyle plaj tenisi oynayarak vakit geçirdi.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk plajda böyle görüntülendi! Plajda herkes ünlü çifti ve İbrahim Kutluay’ı izledi…

İkiliye ilerleyen dakikalarda eski basketbolcu da eşlik etti. Kutluay ile Yamantürk'ün tenis maçını kenardan izleyen Özpirinçci, sevgilisinin oyun tarzına gülerken objektiflere takıldı.

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Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk plajda böyle görüntülendi! Plajda herkes ünlü çifti ve İbrahim Kutluay’ı izledi…
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