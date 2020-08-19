Şarkıcı İrem Derici eski sevgilisi Lider Şahin'in sözlerine çok alındı! İrem Derici "Zor hatırladığın ilişki sayesinde..."

İrem Derici ile bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı Lider Şahin karşılıklı atışmaları ile sosyal medyada gündem oldu. Selami Şahin'in kendisi gibi şarkıcı oğlu Lider Şahin geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum..." deyince İrem Derici'yi fena kızdırdı.
Şarkıcı Selami Şahin'in büyük oğlu Lider Şahin, bir dönem şarkıcı İrem Derici ile birlikte olmuş ve bu aşk magazin programlarında uzun bir süre konuşulmuştu.
Yaklaşık bir yıllık birlikteliklerini sonlandırdıktan sonra birbirleri hakkında yorumda bulunmayan çiftten Lider Şahin verdiği röportajda eski aşkı İrem Derici için "İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi" şeklinde bir açıklamada bulundu.
Eski sevgilisi Lider Şahin'in sözlerine çok alınan İrem Derici sosyal medya hesabından Lider Şahin'e göndermede bulundu.
İrem Derici "O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse" sözleriyle Lider Şahin'e yanıt verdi.
Lider Şahin bunun üzerine 1986'ya ait bir gazete kupürünü paylaşıp "Senden önce de vardım. Selami Şahin'in oğluyum" karşılığını verdi.
Sonra da "Mevcut veya geçmiş tüm insan ilişkilerimde saygı benim için bakidir" açıklamasını yaptı.