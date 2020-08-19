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Şarkıcı 'in sözlerine çok alındı! İrem Derici "Zor hatırladığın ilişki sayesinde..."

ile bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı karşılıklı atışmaları ile sosyal medyada gündem oldu. 'in kendisi gibi şarkıcı oğlu Lider Şahin geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum..." deyince İrem Derici'yi fena kızdırdı. Lider Şahin'in sözlerine çok alınan İrem Derici hesabından Lider Şahin'e göndermede bulundu. İrem Derici eski aşkı Lider Şahin'e "O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da hadi neyse" dedi. Lider Şahin ise bakın İrem Derici'nin bu sözlerine nasıl yanıt verdi...

Giriş Tarihi: 19.8.2020 10:44 Son Güncelleme: 19.8.2020 11:13 ABONE OL
Şarkıcı İrem Derici eski sevgilisi Lider Şahin'in sözlerine çok alındı! İrem Derici Zor hatırladığın ilişki sayesinde...

ile bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı karşılıklı atışmaları ile sosyal medyada gündem oldu. 'in kendisi gibi şarkıcı oğlu Lider Şahin geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum..." deyince İrem Derici'yi fena kızdırdı.

Şarkıcı İrem Derici eski sevgilisi Lider Şahin'in sözlerine çok alındı! İrem Derici Zor hatırladığın ilişki sayesinde...

Şarkıcı 'in büyük oğlu , bir dönem şarkıcı ile birlikte olmuş ve bu aşk magazin programlarında uzun bir süre konuşulmuştu.

Şarkıcı İrem Derici eski sevgilisi Lider Şahin'in sözlerine çok alındı! İrem Derici Zor hatırladığın ilişki sayesinde...

Yaklaşık bir yıllık birlikteliklerini sonlandırdıktan sonra birbirleri hakkında yorumda bulunmayan çiftten verdiği röportajda eski aşkı için "İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Şarkıcı İrem Derici eski sevgilisi Lider Şahin'in sözlerine çok alındı! İrem Derici Zor hatırladığın ilişki sayesinde...

'in sözlerine çok alınan hesabından Lider Şahin'e göndermede bulundu.

Şarkıcı İrem Derici eski sevgilisi Lider Şahin'in sözlerine çok alındı! İrem Derici Zor hatırladığın ilişki sayesinde...

"O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse" sözleriyle 'e yanıt verdi.

Şarkıcı İrem Derici eski sevgilisi Lider Şahin'in sözlerine çok alındı! İrem Derici Zor hatırladığın ilişki sayesinde...

bunun üzerine 1986'ya ait bir gazete kupürünü paylaşıp "Senden önce de vardım. 'in oğluyum" karşılığını verdi.

Şarkıcı İrem Derici eski sevgilisi Lider Şahin'in sözlerine çok alındı! İrem Derici Zor hatırladığın ilişki sayesinde...

Sonra da "Mevcut veya geçmiş tüm insan ilişkilerimde saygı benim için bakidir" açıklamasını yaptı.

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Şarkıcı İrem Derici eski sevgilisi Lider Şahin'in sözlerine çok alındı! İrem Derici "Zor hatırladığın ilişki sayesinde..."
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