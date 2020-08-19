Şarkıcı İrem Derici eski sevgilisi Lider Şahin'in sözlerine çok alındı! İrem Derici "Zor hatırladığın ilişki sayesinde..."

İrem Derici ile bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı Lider Şahin karşılıklı atışmaları ile sosyal medyada gündem oldu. Selami Şahin'in kendisi gibi şarkıcı oğlu Lider Şahin geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum..." deyince İrem Derici'yi fena kızdırdı.