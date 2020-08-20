Bircan Bali'nin son hali dikkat çekti

Magazin programı sunucusu Bircan Bali ve eşi Avukat Murat Gezen ile dün akşam Bebek'te bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç'ı dinlemeye gitti. Eşiyle keyifli bir gece geçiren Bali'nin karnı burnunda fotoğrafları fazlasıyla dikkat çekti.