Bircan Bali'nin son hali dikkat çekti

Magazin programı sunucusu Bircan Bali ve eşi Avukat Murat Gezen ile dün akşam Bebek'te bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç'ı dinlemeye gitti. Eşiyle keyifli bir gece geçiren Bali'nin karnı burnunda fotoğrafları fazlasıyla dikkat çekti.
Avukat Murat Gezen ile evli olan Bircan Bali, dün akşam Bebek'te bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç'ı dinlemeye gitti.
Eşiyle keyifli bir gece geçiren Bali'nin karnı burnunda fotoğrafları fazlasıyla dikkat çekti. Bircan Bali, geçtiğimiz aylarda bebeğinin cinsiyetini şu sözlerle açıklamıştı.
"Açıklıyorum... Test sonucumuz geldi. Cinsiyetimiz kesinleşti. Yerimizde duramıyoruz. kız bebek bekliyoruz."
İşte Bircan Bali'nin son görüntüsü..