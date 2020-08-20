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'nin son hali dikkat çekti

Magazin programı sunucusu ve eşi Avukat Murat Gezen ile dün akşam Bebek'te bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç'ı dinlemeye gitti. Eşiyle keyifli bir gece geçiren Bali'nin karnı burnunda fotoğrafları fazlasıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 18:52 Son Güncelleme: 20.8.2020 18:56 ABONE OL
Bircan Bali'nin son hali dikkat çekti

Magazin programı sunucusu ve eşi Avukat Murat Gezen ile dün akşam Bebek'te bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç'ı dinlemeye gitti. Eşiyle keyifli bir gece geçiren Bali'nin karnı burnunda fotoğrafları fazlasıyla dikkat çekti.

Bircan Bali'nin son hali dikkat çekti

Avukat Murat Gezen ile evli olan , dün akşam Bebek'te bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç'ı dinlemeye gitti.

Bircan Bali'nin son hali dikkat çekti

Eşiyle keyifli bir gece geçiren Bali'nin karnı burnunda fotoğrafları fazlasıyla dikkat çekti. , geçtiğimiz aylarda bebeğinin cinsiyetini şu sözlerle açıklamıştı.

Bircan Bali'nin son hali dikkat çekti

"Açıklıyorum... Test sonucumuz geldi. Cinsiyetimiz kesinleşti. Yerimizde duramıyoruz. kız bebek bekliyoruz."

Bircan Bali'nin son hali dikkat çekti

İşte Bircan Bali'nin son görüntüsü..

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Bircan Bali'nin son hali dikkat çekti
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