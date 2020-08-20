Halit Ergenç neden çart etti? Halit Ergenç'e reklam kaygısı mı geri adım attırdı?

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIM, ÖZÜR DİLERİM"

Bu açıklamasından dolayı tepki çeken Halit Ergenç, Instagram hesabından yeni bir açıklama yaparak "Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, hak veriyorum özür diliyorum" sözleriyle geri adım atmıştı...