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neden çart etti? Halit Ergenç'e reklam kaygısı mı geri adım attırdı?

Geçtiğimiz günlerde oyuncu 'in, sevgilisini darp ettiği iddiasıyla gündemde olan arkadaşı hakkında yaptığı yorum büyük tepki toplamıştı. Halit Ergenç, sevgilisi Deniz Bulutsuz ile davalık olan Ozan Güven'e "Ozan'ın bu olaydan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum" sözleriyle adeta destek vermişti. Skandal açıklamasının hemen ardından özür dileyen Halit Ergenç "Reklam kaygısı mı geri adım attırdı?" dedirtti.

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 20.8.2020 08:48 Son Güncelleme: 20.8.2020 08:55 ABONE OL
Halit Ergenç neden çart etti? Halit Ergenç'e reklam kaygısı mı geri adım attırdı?

Geçtiğimiz günlerde oyuncu 'in, sevgilisini darp ettiği iddiasıyla gündemde olan arkadaşı hakkında yaptığı yorum büyük tepki toplamıştı. Halit Ergenç, sevgilisi Deniz Bulutsuz ile davalık olan Ozan Güven'e "Ozan'ın bu olaydan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum" sözleriyle adeta destek vermişti.

Halit Ergenç neden çart etti? Halit Ergenç'e reklam kaygısı mı geri adım attırdı?

Oyuncu , sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'a evinde saatlerce darp uyguladığı gerekçesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisine şiddet uyguladığı için 13,5 yıl hapsi istenen Güven, başrol oynadığı Babil dizisinin yapım şirketiyle anlaşmalarını feshetti.

Halit Ergenç neden çart etti? Halit Ergenç'e reklam kaygısı mı geri adım attırdı?

Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili açıklama yapan , "Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı" dedi.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13 yıl hapsi istenen 'i haklı gösterecek açıklamalarda bulunan Halit Ergenç'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

Halit Ergenç neden çart etti? Halit Ergenç'e reklam kaygısı mı geri adım attırdı?

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIM, ÖZÜR DİLERİM"

Bu açıklamasından dolayı tepki çeken , Instagram hesabından yeni bir açıklama yaparak "Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, hak veriyorum özür diliyorum" sözleriyle geri adım atmıştı...

Halit Ergenç neden çart etti? Halit Ergenç'e reklam kaygısı mı geri adım attırdı?

'in, Deniz Bulutsuz'u darp eden hakkında söylediği 'Mutlaka bir şey olmuştur' sözlerinin ardından özür dilemesi pişman olduğunu düşündürmüştü. Ancak bir ihtimal daha akıllara geldi. Oyuncu, eşiyle bir mücevher firmasının reklamlarında oynuyor. Ergenç, firmanın kampanyayı sonlandırma ihtimaline karşı özür dilediyse bu görülmemiş bir çark etme olur.

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Halit Ergenç neden çart etti? Halit Ergenç'e reklam kaygısı mı geri adım attırdı?
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