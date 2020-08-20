"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Nadide Sultan ve Yaşar İpek izleyiciyle buluştu

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" Yeditepe Konserleri"nde ve Yaşar İpek izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı " Yeditepe Konserleri" kapsamında ve Yaşar İpek müzikseverlerle buluştu.

AA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 22:47 Son Güncelleme: 20.8.2020 22:48 ABONE OL
İstanbul Yeditepe Konserlerinde Nadide Sultan ve Yaşar İpek izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı " Yeditepe Konserleri" kapsamında ve Yaşar İpek müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Yeditepe Konserlerinde Nadide Sultan ve Yaşar İpek izleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, " Yeditepe Konserleri" adlı konser serisi ile sürüyor. Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı. İlk olarak sahneye çıkan sanatçı , şarkılarını seslendirirken, Yeditepe Konserleri ile dinleyicileriyle kendilerini buluşturma imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İstanbul Yeditepe Konserlerinde Nadide Sultan ve Yaşar İpek izleyiciyle buluştu

'dan sonra sahne alan Yaşar İpek, organizasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla gerçekleştirildiğine vurgu yaparken, izleyecilere yönelik, "Hepiniz ekranların başına hoş geldiniz, şerefler getirdiniz." ifadesini kullandı.

İstanbul Yeditepe Konserlerinde Nadide Sultan ve Yaşar İpek izleyiciyle buluştu

İpek, sevilen şarkılarını seslendirdiği konserin sonunda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu güzel etkinlikte bizleri sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz. Durmak yok, yola devam. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz." dedi.

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"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Nadide Sultan ve Yaşar İpek izleyiciyle buluştu
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