Haberler Günaydın Haberleri Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 'Sen gittin ya ben çok değiştim' mesajı! Murat Dalkılıç "Ayrılık nedeni Kerem Bürsin mi?" sorusuna ilk kez yanıt verdi...

'tan 'e 'Sen gittin ya ben çok değiştim' mesajı! Murat Dalkılıç "Ayrılık nedeni mi?" sorusuna ilk kez yanıt verdi...

uzun süredir birlikte olduğu 'den geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ani ayrılıkları kafalarda soru işareti bırakırken "Ayrılığa sebep üçüncü bir kişi mi?" soruları sorulmaya başlandı. Hande Erçel'in yakışıklı oyuncu ile başladığı yeni dizi sonrası oldukça samimi olmaları aşk dedikodularının fitilini ateşledi. Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında yalışıklı poçu ilk kez konuştu. Ayrılık sonrası sessizliğe bürünen Murat Dalkılıç bir moda organizasyonunda ortaya çıktı. Murat Dalkılıç defile çıkışı "Hande Erçel'in rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yakınlaştığı, bu sebeple ayrıldığınız iddiası doğru mu?" sorusuna şu cevabı verdi.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 12:31 Son Güncelleme: 20.8.2020 13:21 ABONE OL
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 'Sen gittin ya ben çok değiştim' mesajı! Murat Dalkılıç Ayrılık nedeni Kerem Bürsin mi? sorusuna ilk kez yanıt verdi...

uzun süredir birlikte olduğu 'den geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ani ayrılıkları kafalarda soru işareti bırakırken "Ayrılığa sebep üçüncü bir kişi mi?" soruları sorulmaya başlandı.

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 'Sen gittin ya ben çok değiştim' mesajı! Murat Dalkılıç Ayrılık nedeni Kerem Bürsin mi? sorusuna ilk kez yanıt verdi...

'in yakışıklı oyuncu ile başladığı yeni dizi sonrası oldukça samimi olmaları aşk dedikodularının fitilini ateşledi. Hande Erçel ile 'ın ayrılık nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında yalışıklı poçu ilk kez konuştu.

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 'Sen gittin ya ben çok değiştim' mesajı! Murat Dalkılıç Ayrılık nedeni Kerem Bürsin mi? sorusuna ilk kez yanıt verdi...

Ayrılık sonrası sessizliğe bürünen bir moda organizasyonunda ortaya çıktı. Murat Dalkılıç defile çıkışı "'in rol arkadaşı ile yakınlaştığı, bu sebeple ayrıldığınız iddiası doğru mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 'Sen gittin ya ben çok değiştim' mesajı! Murat Dalkılıç Ayrılık nedeni Kerem Bürsin mi? sorusuna ilk kez yanıt verdi...

sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken iddiası hakkında "Öyle bir şey yok." dedi.

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 'Sen gittin ya ben çok değiştim' mesajı! Murat Dalkılıç Ayrılık nedeni Kerem Bürsin mi? sorusuna ilk kez yanıt verdi...

'ın defiledeki haline ise esprili yorumlar yapıldı. Murat Dalkılıç'tan 'e 'Sen gittin ya ben çok değiştim' mesajı şeklinde yorumlandı.

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Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 'Sen gittin ya ben çok değiştim' mesajı! Murat Dalkılıç "Ayrılık nedeni Kerem Bürsin mi?" sorusuna ilk kez yanıt verdi...
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