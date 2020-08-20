Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 'Sen gittin ya ben çok değiştim' mesajı! Murat Dalkılıç "Ayrılık nedeni Kerem Bürsin mi?" sorusuna ilk kez yanıt verdi...

Murat Dalkılıç uzun süredir birlikte olduğu Hande Erçel'den geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ani ayrılıkları kafalarda soru işareti bırakırken "Ayrılığa sebep üçüncü bir kişi mi?" soruları sorulmaya başlandı.
Hande Erçel'in yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile başladığı yeni dizi sonrası oldukça samimi olmaları aşk dedikodularının fitilini ateşledi. Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında yalışıklı poçu ilk kez konuştu.
Ayrılık sonrası sessizliğe bürünen Murat Dalkılıç bir moda organizasyonunda ortaya çıktı. Murat Dalkılıç defile çıkışı "Hande Erçel'in rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yakınlaştığı, bu sebeple ayrıldığınız iddiası doğru mu?" sorusuna şu cevabı verdi:
Murat Dalkılıç sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Kerem Bürsin iddiası hakkında "Öyle bir şey yok." dedi.
Murat Dalkılıç'ın defiledeki haline ise esprili yorumlar yapıldı. Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 'Sen gittin ya ben çok değiştim' mesajı şeklinde yorumlandı.