İş adamı Caner Karaloğlu ile eski eşi Elisabeth Mas Vall arasında sular durulmuyor

OLAYLI BOŞANMA

ÜNLÜ iş adamı Caner Karaloğlu ile eski eşi Elisabeth Mas Vall arasında sular durulmuyor. Kendisini Tuba Ünsal ile aldattığı için olaylı bir boşanma süreci geçiren çift, yine davalık oldu. Elisabeth, geçen yıl kızının babası Caner Karaloğlu'nun uyuşturucu madde kullandığını ileri sürerek savcılığa başvurdu.



TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

İspanyol modelin ihbarı sonrası İstanbul Kaçakçılık Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Karaloğlu'na bazı testler yapıldı. İş adamından alınan kan, idrar ve saç numunelerinde herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı. Savcılık, takipsizlik kararı verdi.

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