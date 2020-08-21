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Ünlü rapçi ’nın konserinden skandal görüntüler! Ne maske ne sosyal mesafe

salgını nedeniyle alınan önlemler bir eğlence mekanında daha hiçe sayıldı. Ünlü rapçi ’nın da sahne aldığı bir mekan tedbirsizlikte ağızları açık bıraktı. Skandal görüntülere tepki yağdı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 21.8.2020 22:01 ABONE OL
Ünlü rapçi Murda’nın konserinden skandal görüntüler! Ne maske ne sosyal mesafe

Ünlü rap müzik sanatçısı Murda, Bodrum Gümbet'te bulunan Alora Beach isimli bir mekanda dün gece sahne aldı.

Onlarca kişinin bulunduğu mekanda insanları eğlendiren Murda'nın konser alanında skandal görüntüler yer aldı.

Ünlü rapçi Murda’nın konserinden skandal görüntüler | Video

Maskesiz eğlenilen ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı konser alanında herkesin iç içe eğlenmesi dikkat çekti. Her geçen gün artan Koronavirüs salgını döneminde böyle bir tedbirsizliğin yaşandığı Gümbet'teki konsere tepki yağdı.

Ayrıca aynı mekanın geçtiğimiz günlerde de yine başka eğlenceler düzenlediği ve burada da maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Koronavirüs gibi ciddi bir salgın nedeniyle dünyada yüzbinlerce insan ölürken sırf eğlence uğruna yapılan bu tedbirsizlik skandal olarak yorumlandı.

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Ünlü rapçi Murda’nın konserinden skandal görüntüler! Ne maske ne sosyal mesafe
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